Alertan por retiro inmediato de dulces famosos en Halloween; riesgo potencialmente mortal

A poco de que llegue Halloween, una fecha en la que los dulces son los verdaderos protagonistas, las autoridades de salud de Estados Unidos encendieron las alarmas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una advertencia urgente tras el retiro de dos golosinas muy conocidas por un riesgo que podría poner en peligro la vida de personas con alergias alimentarias.

La empresa Zingerman’s Candy Manufactory, con sede en Michigan, decidió retirar voluntariamente del mercado dos de sus productos más populares: Peanut Butter Crush y Ca$hew Cow. La decisión se tomó luego de que se detectara que ambos dulces contenían alérgenos no declarados en sus etiquetas, lo que representa un riesgo serio para los consumidores sensibles a esos ingredientes.

Según la información publicada por la FDA, las barras Peanut Butter Crush Full Size Bars (lote 17425) podrían contener cacahuates, mientras que las Ca$hew Cow Full Size Bars (lote 174250) podrían tener nueces de la India. El problema es que esta información no aparece en el empaque, algo que puede generar una emergencia médica en quienes padecen alergias alimentarias.

Las autoridades explicaron que el consumo de estos dulces por personas alérgicas puede causar reacciones anafilácticas graves, una respuesta del organismo que ocurre en segundos y puede comprometer la respiración o la presión arterial. Por eso, el llamado es a no consumir los productos y desecharlos de inmediato si ya fueron comprados.

La distribución de los lotes afectados se realizó en tiendas minoristas de Michigan y Nueva York, lo que ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente porque se trata de una época en la que los dulces se compran y comparten en grandes cantidades.

La FDA pidió a los comerciantes revisar sus inventarios y retirar de las estanterías cualquier producto que pertenezca a los lotes identificados. Además, recordaron que los cacahuates y las nueces de la India están entre los nueve alérgenos más comunes y regulados por ley en Estados Unidos, junto con el trigo, la soja, los huevos, los crustáceos, el pescado, el sésamo y la leche.

¿Qué es una reacción anafiláctica y por qué es tan peligrosa?

La anafilaxia es una reacción alérgica severa que ocurre cuando el cuerpo identifica una sustancia como peligrosa, aunque normalmente no lo sea. El sistema inmunológico libera químicos como la histamina, lo que puede causar inflamación, dificultad para respirar, caída repentina de la presión arterial, mareos o desmayos.

Los síntomas pueden aparecer en cuestión de minutos y requieren atención médica inmediata. Si no se actúa a tiempo, las consecuencias pueden ser graves. Por eso, las autoridades insisten en que las personas con alergias alimentarias siempre lleven consigo un autoinyector de epinefrina y eviten consumir productos de procedencia dudosa o sin la información nutricional adecuada.