La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así puede ganar dinero con Nequi antes de que termine el año; sigue estos pasos

Así puede ganar dinero con Nequi antes de que termine el año; sigue estos pasos

La billetera digital Nequi lanzó una campaña con premios en dinero. Revise los pasos y participe antes de que se venza la convocatoria.

Así puede ganar dinero con Nequi antes de que termine el año.jpg
Así puede ganar dinero con Nequi antes de que termine el año
Foto suministrada por Nequi
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

El cierre del año llega con buenas noticias para miles de usuarios de billeteras digitales en Colombia. En medio de los gastos típicos de diciembre, la conocida plataforma financiera Nequi anunció una campaña especial que promete un alivio económico.

Este beneficio es anunciado justo antes de terminar 2025, despertando el interés de quienes buscan opciones rápidas y digitales para financiarse.

La iniciativa, vigente entre el 16 y el 29 de diciembre de 2025, está pensada para personas que ya cuentan con un crédito preaprobado dentro de la aplicación.

La mecánica es sencilla y el incentivo resulta atractivo: quienes cumplan con las condiciones podrán recibir un abono en dinero directamente en su Disponible, ideal para cubrir gastos de fin de año o empezar enero con un pequeño respaldo extra.

Cómo funciona la campaña de Nequi en diciembre

La dinámica parte de una premisa clara: activar el crédito dentro del periodo establecido. Para participar, el usuario debe ingresar a la app, desembolsar un crédito desde $1.000.000 y diferirlo a un plazo mínimo de seis cuotas.

Este paso debe realizarse durante los días de vigencia de la campaña y bajo una condición clave: no haber desembolsado ese crédito antes del inicio de la promoción.

Un punto importante es que los cupos son limitados. Solo los primeros 80 desembolsos válidos de cada día, realizados entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, acceden al incentivo.

En total, la campaña contempla hasta 1.200 ganadores, por lo que la rapidez juega un papel fundamental.

Quiénes pueden acceder al beneficio de Nequi

No todos los usuarios aplican automáticamente. Para ser elegible es necesario ser mayor de 18 años, contar con cédula de ciudadanía, tener la cuenta activa y sin bloqueos, y disponer de un crédito preaprobado dentro de la plataforma. Además, el desembolso debe cumplir estrictamente con el monto y el número de cuotas exigidas.

Quienes logren cumplir todos los requisitos y estén dentro de los cupos diarios recibirán un abono de $50.000 pesos colombianos, que aparecerá reflejado en el Disponible con el concepto “Tu crédito te premia”. El dinero no se entrega de forma inmediata, pero sí dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre de la campaña.

Un incentivo de Nequi para cerrar el año con alivio

Este tipo de promociones buscan incentivar el uso responsable del crédito digital y, al mismo tiempo, premiar a los usuarios que ya hacen parte del ecosistema financiero de la app. Para muchos, el incentivo representa un apoyo oportuno en una de las épocas de mayor gasto del año.

La recomendación es revisar con calma las condiciones, confirmar que el crédito esté disponible y actuar a tiempo. Con cupos limitados y fecha de vencimiento cercana, la oportunidad puede marcar la diferencia para quienes buscan un impulso económico antes de despedir el año.

