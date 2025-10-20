La predicción de Mhoni Vidente sobre Petro que pone los pelos de punta, ¿una traición?

La reconocida astróloga Mhoni Vidente vuelve a ser tema de conversación, esta vez por una predicción que involucra directamente al presidente colombiano Gustavo Petro. Según sus declaraciones, el mandatario estaría atravesando una “mala transición política” y podría enfrentar serios conflictos diplomáticos con Estados Unidos.

Mhoni, quien se ha ganado una enorme audiencia en América Latina por la exactitud de varios de sus vaticinios, lanzó la advertencia durante una de sus más recientes transmisiones, generando una ola de comentarios en redes sociales. La cubana señaló que el presidente estaría “sin visa” para ingresar a territorio estadounidense, lo que marcaría un distanciamiento entre ambos gobiernos.

La predicción surge después de la visita de Petro a Nueva York, donde manifestó públicamente su apoyo al pueblo palestino, gesto que, de acuerdo con Mhoni, habría sido interpretado en Washington como una intromisión en temas internacionales. La astróloga fue más allá al afirmar que el mandatario incluso habría hecho un llamado a soldados estadounidenses a “no obedecer órdenes”, algo que, según ella, provocó molestia en el alto gobierno norteamericano.

De acuerdo con Mhoni Vidente, este hecho habría sido suficiente para que el presidente colombiano fuera considerado “persona no grata” en Estados Unidos, y que se abriera la puerta a posibles sanciones diplomáticas o a un escenario político más complicado.

Las palabras de la vidente no pasaron desapercibidas, sobre todo porque coincidieron con informaciones difundidas por The Washington Post, en las que se menciona que el Departamento de Estado habría revocado la visa del presidente colombiano tras sus declaraciones en Nueva York. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, la coincidencia ha hecho que muchos seguidores le den crédito a las advertencias de la astróloga.

Gustavo Petro y problema con la Visa, imagen de referencia Foto: Getty Images y redes de Gustavo Petro

¿Tumban a Gustavo Petro de la presidencia?

Mhoni asegura que lo que está ocurriendo sería solo el comienzo de “una crisis más profunda” que afectaría directamente al gobierno colombiano. En sus palabras, “lo van a tumbar ese gobierno”, refiriéndose a una posible pérdida de respaldo tanto a nivel internacional como dentro del país. La vidente sostiene que la administración actual podría enfrentar presiones políticas, desgaste interno y un creciente aislamiento diplomático.

En su lectura espiritual, Mhoni Vidente describió la situación como un momento de “arrogancia diplomática”, asegurando que las decisiones recientes del mandatario estarían debilitando los lazos entre Colombia y Estados Unidos. Además, advirtió que los problemas no vendrían únicamente del exterior, sino también desde su entorno político más cercano, donde, según ella, se empiezan a notar fracturas.

Mhoni, quien ha sido conocida por acertar predicciones como el inicio de la pandemia del COVID-19, la muerte del cantante Juan Gabriel y de figuras como la reina Isabel II, también pronosticó el huracán de Acapulco y la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Por eso, cada vez que menciona el nombre de un líder político, sus palabras suelen generar inquietud entre sus seguidores.

