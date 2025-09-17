Publicidad

Vidente alerta sobre posible accidente aéreo en Colombia que dejaría muchas víctimas

El vidente advirtió en redes sociales sobre un posible accidente aéreo en Colombia y movimientos telúricos. Dicen que ya le ha atinado a varios eventos.