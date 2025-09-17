Vidente alerta sobre posible accidente aéreo en Colombia que dejaría muchas víctimas

El nombre de Uriel Vásquez Gualtero volvió a sonar fuerte en redes sociales tras publicar una nueva predicción que puso a más de uno con la piel de gallina. El joven colombiano, que asegura recibir mensajes desde el mundo espiritual, advirtió que en Colombia podría ocurrir un grave accidente aéreo en el que resultarían afectadas muchas personas.

El anuncio lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de TikTok el pasado domingo 14 de septiembre, y de inmediato la grabación se hizo viral. Con más de 274.000 seguidores, Uriel se ha ganado una comunidad que lo sigue de cerca por lo que él mismo describe como revelaciones acertadas que, en más de una ocasión, se han cumplido.

Puedes leer: Mhoni Vidente le atina a predicción sobre fallecimiento de famoso; hay video

En su intervención, el vidente dejó claro que el mensaje no buscaba sembrar miedo, sino unirse en oración. “La revelación que les quiero compartir, que me mostraron el día de hoy, está relacionada con un fuerte accidente, una eventualidad aérea, en la que muchas personas se pueden llegar a ver afectadas”, expresó frente a la cámara.

Publicidad

La manera en que comunica sus mensajes, siempre apelando a la fe y la espiritualidad, ha llamado la atención de miles de usuarios que reaccionan entre el asombro y la preocupación. Para muchos, lo impactante es que algunas de sus predicciones anteriores, según él mismo y sus seguidores, se han visto reflejadas en hechos posteriores.

Uriel insistió en que sus revelaciones no son para generar alarma. “Yo les comparto este tipo de revelaciones siempre con el objetivo de estar más cerca de Dios y de encomendarnos a Cristo Jesús desde nuestro corazón, cuando salgamos de casa. Bendiciones. Feliz día”, agregó en el clip que ya supera miles de visualizaciones.

Publicidad

Puedes leer: Mhoni Vidente hace advertencia con predicción a Nicolás Maduro, ¿le puso fecha exacta?



Advertencia sobre sismos en Colombia en 2025

Además de la predicción sobre un posible accidente aéreo, el joven lanzó otra alerta que también generó conversación: movimientos telúricos en diferentes zonas del país. Recordó que ya en ocasiones anteriores había mencionado que en 2025 se sentirían sismos en varias ciudades colombianas, y aseguró que en días recientes tuvo nuevas visiones al respecto.

“Sean ustedes bienvenidos. Siendo aproximadamente las 9:45 de la mañana. Hace unos días les compartí una revelación en la que les hablaba de fuertes sismos que se iban a dar en diferentes puntos y diferentes ciudades y, a principios de este año, les compartí un video en el que les dije que este año 2025 se iban a sentir diferentes sismos aquí en Colombia”, señaló con tono serio.