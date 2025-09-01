Vidente habla sobre qué pasó con Miguel Uribe luego de morir; análisis espiritual

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y una de las figuras más visibles del panorama político reciente, murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado por las heridas que sufrió en un ataque ocurrido en pleno mitin político en Bogotá. Su fallecimiento sacudió al país, no solo por el impacto en la escena política, sino también por la historia personal que lo acompañaba y los interrogantes que quedaron abiertos.

Uribe Turbay, nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la recordada periodista Diana Turbay, fallecida en 1991 tras un secuestro del cartel de Medellín. Desde joven estuvo vinculado a la vida pública, primero como concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, luego como secretario de Gobierno en la administración de Enrique Peñalosa y, finalmente, como senador de la República desde 2022.

El 7 de junio de 2025, un mitin en Bogotá terminó en tragedia. Uribe fue tiroteado y, aunque sobrevivió inicialmente, las complicaciones médicas que enfrentó lo llevaron a su muerte dos meses después. El 12 de agosto, un día después de confirmarse el deceso, el presidente Gustavo Petro decretó día de duelo nacional en su memoria.

El responsable señalado fue un menor de edad, detenido poco después del ataque y condenado a siete años en un centro de rehabilitación juvenil. Pese a la sentencia, el hecho sigue siendo tema de debate por las circunstancias en las que ocurrió y la carga simbólica de que una figura política de su nivel haya sido blanco de la violencia en medio de un acto público.

¿Dónde enterrarán a Miguel Uribe? /Foto: Composición (IA /Facebook Miguel Uribe)

¿Qué pasó con el alma de Miguel Uribe?

Más allá de lo político y lo judicial, su partida abrió un debate inesperado: ¿qué ocurre después de la muerte de una figura con tanto peso en la vida nacional? En este punto apareció la voz de Noelia Pace, médium argentina, quien en conversación con Pulzo habló sobre el estado del alma de Miguel Uribe tras su fallecimiento.

Publicidad

Según lo que expresó Pace, la energía de Uribe Turbay “se encuentra alterada, en busca de conexión y equilibrio”. La médium afirmó que la carga emocional de su entorno y algunos vínculos personales no resueltos habrían interferido en el proceso que debía transitar después de su muerte. Para ella, ese “bloqueo espiritual” refleja también la tensión social que atraviesa Colombia, una especie de espejo entre lo individual y lo colectivo.

La médium agregó que su alma estaría en un tránsito que requiere tiempo y armonización. Lo revelado por Pace a Pulzo ha dado de qué hablar, pues aunque sus palabras son interpretaciones simbólicas, abren un ángulo distinto sobre la partida del político. En medio de homenajes, discusiones judiciales y debates políticos, esta mirada mística ha generado otra conversación alrededor de Miguel Uribe Turbay y de cómo se percibe su legado más allá de lo terrenal.

Publicidad

Indignación por la condena al joven que terminó con la vida de Miguel Uribe: