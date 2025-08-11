La dolorosa coincidencia entre muerte de Miguel Uribe y su mamá Diana Turbay

El pasado 11 de agosto de 2025, Colombia se sumergió en un nuevo luto con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial para 2026, quien sucumbió a sus heridas a la 1:56 a.m. en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Su partida ocurrió tras una batalla de más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en el sector de Modelia, occidente de Bogotá. En aquel fatídico día, un menor de edad le disparó, hiriéndolo de gravedad.

La esperanza por su recuperación mantuvo en vilo a su círculo más íntimo. Su esposa, María Claudia Tarazona, lo acompañó incansablemente día y noche en la UCI, aferrada a la fe de su mejoría.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos y breves destellos de progreso, su estado crítico, señalado el 9 de agosto, derivó en un colapso irreversible. En un emotivo mensaje, Tarazona despidió a su esposo con una conmovedora promesa:

"Siempre serás el amor de mi vida... Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad". Miguel Uribe deja un hijo pequeño, Alejandro Uribe Tarazona.

Este hecho no es un capítulo aislado en la historia de la familia Turbay; es, más bien, un doloroso eco del pasado.

Miguel Uribe Turbay era hijo de la reconocida periodista y abogada Diana Turbay Quintero y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala.

Diana, recordada por su significativo aporte al periodismo como directora del ‘noticiero Criptón’ y editora de la revista ‘Hoy por hoy’, vio su vida también truncada por la violencia que azotaba a Colombia.

Diana fue secuestrada en agosto de 1990 por la organización criminal ‘Los Extraditables’, liderada por Pablo Escobar y miembros del Cartel de Medellín.

Fue engañada con la promesa de una entrevista a un falso líder del ELN, en una estrategia diseñada para presionar al gobierno colombiano y evitar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.

Después de casi cinco meses de cautiverio, Diana Turbay murió el 25 de enero de 1991, herida de bala durante un fallido operativo de rescate en Copacabana, Antioquia.

El disparo le causó graves heridas en órganos vitales, llevándola a fallecer horas después por un paro cardíaco y shock hipovolémico. Su historia fue inmortalizada en la obra "Noticia de un secuestro" de Gabriel García Márquez.



¿Cuáles son las coincidencias entre el fallecimiento de Miguel Uribe y su madre Diana Turbay?

La coincidencia de las muertes de madre e hijo, ambas marcadas por la violencia en el país, conmueve a la nación. A Diana Turbay le apagaron la vida cuando su hijo Miguel tenía aproximadamente cinco años.

Tristemente la historia se repite con una precisión desoladora: Miguel Uribe Turbay deja un hijo de cinco años, Alejandro Uribe Tarazona, perpetuando así una "triste historia marcada por la violencia" dentro del nicho familiar.

Ella era Diana Turbay, periodista y madre de Miguel Uribe Turbay Foto: Redes de Miguel Uribe y redes sociales

Antes de su fallecimiento, Miguel Uribe había reflexionado públicamente sobre el sacrificio de su madre, recordando la última vez que la vio cuando él tenía cuatro años y medio, y ella se despidió con la promesa de regresar en pocos días, una promesa que nunca pudo cumplir.

Él mismo había manifestado su disposición a seguir el ejemplo de su madre de "dar la vida por una causa" en la política.

Esta coincidencia no solo subraya el doloroso golpe a los más pequeños en la familia, sino que también convierte a madre e hijo en "mártires" de sus respectivas causas en distintas épocas, ambas víctimas de una violencia.

