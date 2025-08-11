Esposa de Miguel Uribe se quiebra despidiéndolo: "Espérame, iré a buscarte"

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay desató un profundo dolor en su esposa María Claudia Tarazona, quien permaneció día y noche en la Fundación Santa Fe, esperando con fé la recuperación del político que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, mientras realizaba un acto público en Bogotá.

La mujer desde el primer momento de los hechos se mostró completamente confiada en Dios y llena de fe de que su esposo mejoraría y saldría victorioso de esta prueba de vida en la que luchó durante más de dos meses.

La madrugada de este lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, quien cumplió más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio mientras lideraba un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.

En la red social Instagram, María Claudia Tarazona, esposa del político del partido Centro Democrático, publicó un emotivo mensaje minutos después de la noticia de su muerte en la que confirmó el hecho y habló de Uribe Turbay donde lo describió como "el amor de mi vida".

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico", empezó su breve texto acompañado de una fotografía junto al senador. Tarazona continuó diciendo: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".