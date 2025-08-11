Maria Carolina Hoyos y su desgarradora petición a su hermano Miguel Uribe: "Dile a mamá"

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe donde permanecía desde el 7 de junio cuando fue baleado por un menor de edad en Bogotá.

Tras conocerse su triste fallecimiento una de las primeras que se pronunció fue su hermana María Carolina Hoyos quien expresó unas dolorosas palabras para despedir a su ser querido quien perdió la vida luego de luchar dos meses contra los pronósticos médicos.

Fue a través de su cuenta en Instagram que María Carolina publicó un sentido mensaje expresándole a su hermano cuánto lo ama y lo mucho que lo extrañará; así mismo manifiesta resignación para entender y asumir "este nuevo dolor".

"Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita", dice la primera parte del mensaje de la mujer.

La hermana del precandidato dejó ver su gran dolor por perder un miembro más de su familia víctima de la violencia en el país y tener que despedirse de sus ser amado en medio de preguntas y razones sin entender: "Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!".

En medio de su dolor la mujer agradeció al personal médico que durante dos meses lo dio todo por salvar la vida de su hermano, además de mostrar gratitud con las personas que se unieron en oración por la salud del paciente. También pidió resignación para ella y su familia en este duelo que enfrentan.

Y en un momento de resignación María Carolina Hoyos cierra su mensaje pidiendo a Dios "fuerzas para seguir adelante" y se dirige a su hermano Miguel Uribe a quien le hace una petición especial: Migue, "Dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!"