María Claudia Tarazona recuerda última Navidad junto a Miguel Uribe: "Me cuesta respirar"

María Claudia Tarazona volvió a tocar fibras sensibles en redes sociales al compartir un mensaje íntimo y profundo dedicado a Miguel Uribe Turbay, en una fecha que para ella marcó un antes y un después.

Se trató de su primer cumpleaños sin él, un momento que decidió expresar públicamente con palabras cargadas de recuerdo, amor y ausencia.

Puedes leer: Policía descubre quién fue el que dio la orden de acabar con Miguel Uribe



“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar”, escribió Tarazona, acompañando el texto con imágenes que retratan momentos compartidos en familia.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo, mensajes de solidaridad y muestras de afecto por parte de ciudadanos y figuras públicas.

En el mensaje, Tarazona resaltó los vínculos que los unieron y el legado personal que, asegura, permanece intacto. Habló del amor que recibió, de la familia que formaron y del orgullo que siente al recordar la forma en la que Miguel Uribe asumió su rol público y familiar.

Publicidad

Mientras tanto, el proceso judicial relacionado con la muerte de Miguel Uribe Turbay continúa avanzando. A comienzos de diciembre, la Fiscalía presentó acusación formal contra William Fernando González, señalado como uno de los presuntos articuladores del atentado ocurrido durante un evento político en Bogotá.

Las autoridades indicaron que el caso sigue en etapa de juicio y que hay varias personas privadas de la libertad por estos hechos.

Publicidad

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe, imagen de referencia Foto: imagen tomada de @maclaudiat

La Navidad que María Claudia Tarazona recuerda junto a Miguel Uribe Turbay

La Navidad ocupa un lugar especial en el mensaje compartido por María Claudia Tarazona. En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 500 mil seguidores, la viuda del dirigente político recordó con detalle las festividades que vivieron juntos como familia, marcadas por la cercanía, el afecto y la unión.

“Amor de mi vida, gracias por todas nuestras Navidades juntos, por el amor infinito a las niñas, por tu entrega a Alejandro y por haberme escogido para acompañarte en la vida”, escribió Tarazona, resaltando que esos momentos se convirtieron en recuerdos imborrables que hoy le sirven de fortaleza.

Puedes leer: Preso contactó al joven que disparó contra Miguel Uribe Turbay, ¿autor intelectual?

En otro fragmento del mensaje, explicó que se aferra a esas celebraciones familiares para seguir adelante. Recordó las cenas, los abrazos y los rituales que compartían cada diciembre, y cómo esas tradiciones siguen presentes, incluso en medio de la ausencia.

Tarazona también expresó su deseo de mantener viva esa esencia para su hijo. “Me aferro a tu amor para darle a Alejandro una Navidad feliz, como lo hicimos siempre”, escribió, dejando ver que esas fechas siguen siendo una prioridad emocional para ella.

Publicidad

El mensaje navideño fue acompañado por una fotografía en la que aparece María Claudia junto a Miguel Uribe y su hijo, una imagen que resume la intimidad familiar que decidió compartir con sus seguidores. La publicación cerró con una frase directa y sentida: “Te amo hasta el cielo, Miguel, amor de mi vida”, palabras que resonaron con fuerza en plena temporada decembrina.