Policía descubre quién fue el que dio la orden de acabar con Miguel Uribe

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, fue capturado Simeón Pérez Manrique, conocido como ‘El Viejo’, en el departamento del Meta.

Según el general William Rincón, director de la Policía, esta captura representa “uno de los golpes más importantes” dentro de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Viejo’ actuó como intermediario entre los sicarios que ejecutaron el atentado y los jefes de la estructura criminal que dio la orden desde Venezuela.

Todo apunta a que la ‘Segunda Marquetalia’, disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez, estuvo detrás de este crimen político que sacudió al país.

‘El Viejo’ sería quien coordinó los movimientos de los autores materiales, entregó dinero y mantuvo comunicación directa con los encargados de vigilar a Miguel Uribe días antes del ataque, siendo un papel clave para planear la emboscada y garantizar la fuga de los involucrados.

Los investigadores encontraron pruebas que lo vinculan con alias ‘El Costeño’, señalado como uno de los tiradores que participó en el crimen; también se descubrieron chats y audios donde se hablaba de “la orden desde arriba”, frase que, según los agentes, hace referencia a Iván Márquez.

Con la captura de Pérez Manrique, las autoridades esperan desmantelar por completo la red que organizó el atentado.

También han sido detenidos otros sospechosos, entre ellos alias ‘Pájaro’ y alias ‘Chinga’, quienes estarían involucrados en la logística del crimen.

El general Rincón explicó que la investigación continúa abierta y que vendrán más detenciones en los próximos días. Además, confirmó que la Fiscalía cuenta con pruebas sólidas que permitirán judicializar a los responsables en Colombia y solicitar la cooperación internacional para capturar a quienes se escondan en el exterior.

Familiares y amigos de Miguel Uribe celebraron el avance del caso, pero exigieron que no quede ningún implicado libre. Líderes políticos enviaron mensajes de respaldo a la familia y reclamaron que el Gobierno refuerce la seguridad de los dirigentes amenazados.

El anuncio de la captura de 'El Viejo' ha generado una fuerte reacción en el panorama político nacional.

“La verdad no puede quedarse callada. Colombia merece justicia”, expresó un allegado al exprecandidato; mientras tanto, el país espera que este nuevo capítulo en la investigación marque el inicio del fin de la impunidad.