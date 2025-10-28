Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI
ACTOR SALE DEL CLOSET
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Policía descubre quién fue el que dio la orden de acabar con Miguel Uribe

Policía descubre quién fue el que dio la orden de acabar con Miguel Uribe

La Policía Nacional confirmó que Simeón Pérez Manrique, alias 'El Viejo', sería el autor intelectual del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.