Así descubrieron que periodista Laura Camila Blanco no se quitó la vida: su cuerpo habló

El fallecimiento de la periodista Laura Camila Blanco, ocurrido el 27 de julio de 2025 en Bogotá, estremeció al país y abrió incógnita sobre cómo ocurrieron los hechos en los que su entonces novio, Óscar Santiago Gómez, aseguró que la joven se lanzó por la ventana de su habitación, mientras que familiares de la comunicadora insinúan que alguien la arrojó.

Y aunque en un principio el caso fue catalogado como un suicidio, el cuerpo de la víctima terminó "hablando" en medio de la investigación forense que permitió dar un giro al establecerse que: "La joven fue asfixiada antes de caer del noveno piso" de su apartamento, ubicado en un conjunto residencial del barrio Salitre.

De acuerdo con el informe forense de Medicina Legal, el cuerpo de Laura presentaba signos de lucha y defensa, lo que permitió concluir que fue víctima de feminicidio. Las pruebas, entre ellas el dictamen médico y los testimonios recolectados, llevaron a la Fiscalía a capturar a su pareja sentimental, Óscar Santiago Gómez, e imputarle el delito de feminicidio agravado.



La última noche de Laura camila Blanco

Laura Camila, de 27 años, había asistido esa noche con su novio Óscar Santiago a una celebración por el grado de él como ingeniero de sistemas. Luego de visitar un bar en la Zona T, ambos regresaron al apartamento de la joven con un grupo de amigos, y mientras los demás permanecían en la sala, la pareja ingresó a la habitación principal, donde, según testigos, se escuchó una fuerte discusión.



Minutos después, el novio de Laura salió de la habitación gritando que la joven se había lanzado por la ventana. Posteriormente, en la parte baja del edificio, la periodista fue levantada gravemente herida y trasladada a un hospital, pero falleció poco después de las 5:30 a. m.

Su pareja mantuvo la versión del suicidio, pero para su familia y los investigadores, esa hipótesis nunca tuvo sentido. El subintendente de la Policía Arnold David Ortiz, quien atendió la escena, relató en Séptimo Día que la ventana del apartamento se encontraba cerrada al momento del ingreso de los uniformados.



Marcas encontradas al cuerpo de Laura Blanco

El programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, realizó una investigación en la que descubrió detalles del caso que fortalecen la hipótesis sobre una muerte violenta en la que la comunicadora no se había lanzado de la ventana sino que, aparentemente, su pareja fue quien la lanzó luego de agredirla.

Entre los detalles revelados se encontró que dos meses después de la muerte, la Fiscalía recibió el informe forense en el que el médico legista Aníbal Navarro explicó que el cuerpo mostraba signos claros de asfixia previa a la caída. “Laura Camila fue estrangulada, luchó por su vida. Las lesiones en su cuello y las marcas bajo las uñas demuestran que intentó defenderse”, señaló el abogado de la familia, Oswaldo Medina.

El dictamen de Medicina Legal clasificó la causa de muerte como “asfixia mixta” y la forma de muerte como “violenta, compatible con homicidio”. Según la Fiscalía, Gómez aprovechó su superioridad física para estrangularla y, cuando la víctima ya estaba debilitada, la habría arrojado por la ventana con la intención de simular un suicidio.



Novio de Laura Blanco era celoso y agresivo

De acuerdo con la investigación revelada por el programa investigativo, la relación entre Laura y Óscar Santiago estaba deteriorada desde hacía meses. Amigos y familiares describieron al ingeniero como un hombre celoso, posesivo y controlador. Según su madre, Cecilia Osorio, él criticaba constantemente la forma de vestir de su hija y la sometía a comentarios humillantes sobre su cuerpo.

Cinco meses antes del trágico desenlace la pareja protagonizó una fuerte discusión durante una fiesta familiar. La madre recordó que Gómez le dijo a Laura que se vestía “como una prostituta”, y el hermano de la joven tuvo que intervenir para detener la agresión. Aunque ella intentó terminar la relación, él volvió a buscarla y logró reconciliarse, prometiendo cambiar.

Por eso, la versión de suicidio no fue creída por familiares y amigos de la comunicadora que insistieron en que se indagara a profundidad los hechos y, tras varias evidencias, el 21 de agosto de 2025 la Policía capturó a Óscar Santiago Gómez en Bogotá. Durante la audiencia virtual, el procesado no aceptó los cargos, pero permanece detenido mientras avanza el juicio por feminicidio agravado.

La familia de Laura Camila continúa exigiendo justicia. Sus padres, Cecilia Osorio y José Blanco, buscan una condena ejemplar y que se limpie la imagen de su niña quien tenía una prometedora carrera profesional y de quien en un principio se terminó diciendo que acabó con su propia vida.