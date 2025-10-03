Giro en caso de bebé fallecido en La Calera; habría sido sacado sin vida del jardín

Se siguen conociendo detalles sobre el extraño fallecimiento de Liam Gael, un bebé de tan solo 11 meses que perdió la vida mientras estaba bajo el cuidado de un hogar infantil en el municipio de La Calera.

Los hechos en que perdió la vida el menor de edad están bajo investigación de autoridades que indagan para determinar cómo se presentó la situación con el bebé, si se trató de un accidente, si el jardín actuó de forma diligente para intentar salvar su vida y en qué momento exacto se presentó el deceso del niño.

En medio de la investigación, la mamá del niño ha expresado inconformidad hacia el hogar infantil, del que asegura que posiblemente ha omitido información y ha entregado versiones que no coinciden con algunos informes como el acta médica.



Una de las hipótesis que se manejan dentro de la investigación es que, de comprobarse que el menor salió sin vida del jardín, el caso podría tomar un giro judicial mucho más delicado. Esto, porque según el dictamen médico, el niño habría llegado al centro asistencial sin signos vitales, lo que da pie a que se especule que posiblemente su fallecimiento ocurrió antes de ser trasladado.

Bajo esa versión, se presume que los docentes del jardín no se habrían percatado de la ausencia de signos vitales y, en medio de la urgencia, lo habrían llevado hasta un centro médico con la intención de salvarlo. Allí los profesionales de salud intentaron maniobras de reanimación, pero no hubo éxito.

Mamá de Gael asegura que el jardín falló en las medidas para atender la emergencia

La familia ha cuestionado de manera contundente el protocolo seguido durante la emergencia. En particular, señalan como inapropiada la decisión del personal docente de trasladar al niño en un vehículo particular, sin la intervención de personal médico especializado.

“¿Cómo se le ocurre a la profesora llevar al niño en la silla, mientras ella conducía? ¿Quién le prestaba los primeros auxilios?”, expresó con indignación Mildred Narváez, madre del menor, en diálogo con Alerta Bogotá. Sus palabras reflejan la molestia por la falta de medidas adecuadas en el manejo de la situación.

El tema ha generado gran conmoción en la comunidad de La Calera, no solo por la edad del menor, sino también por la manera en que se habría manejado la emergencia. Mientras la familia exige respuestas claras, el proceso de investigación sigue su curso para esclarecer el momento exacto en que perdió la vida el pequeño y si hubo omisiones por parte del personal del jardín.

Por su parte, la defensa del hogar infantil se pronunció frente al caso. Andrés Muñoz, abogado representante de las profesoras, reconoció que sus clientas deberán afrontar un proceso judicial y denunció que incluso han recibido amenazas de la comunidad, que pide justicia por lo ocurrido.

Muñoz señaló a Noticias RCN que “las profesoras quieren expresar que van a poner toda su disposición para ayudarle a la familia a esclarecer qué fue lo que sucedió. Esto no sucedió con intención ni mucho menos”.