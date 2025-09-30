Extraño fallecimiento de bebé en jardín de La Calera; ¿signos de asfixia?

Un triste caso genera conmoción en el municipio de La Calera donde se reportó el fallecimiento de un bebé de tan solo 11 meses, en extraños hechos que son materia de investigación de autoridades.

La situación ocurrió en la mañana del lunes 29 de septiembre cuando la mamá del bebé recibió una llamada por parte de las directivas del centro infantil donde lo cuidaban, informándole que su niño estaba siendo trasladado a un hospital.

"La mamá dejó al bebé a las 7:30 a.m, pero a las 10:00 am la llamaron a decirle que se presentara en el hospital que el niño estaba en urgencias del Hospital Divino Salvador de Sopó", relató a medios una familiar del menor de edad.



La mamá del niño llegó al poco tiempo al lugar indicado pero una vez allí los médicos le informaron que su bebé había fallecido; incluso, según familiares del niño, el dictamen médico detalla que el bebé ingresó sin signos vitales la hospital.

En otros detalles conocidos extraoficialmente se dice que el menor de edad habría perdido la vida a causa de falta de oxigeno generada por hechos que son investigados por autoridades competentes y que podrán determinar si se trató de un accidente, descuido por parte del jardín u otra situación.

“Paciente ingresó con labios cianóticos (azules por falta de oxígeno) ausencia de pulso, ausencia de reflejos, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de signos vitales. Se activa el código azul pediátrico y se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar.”, detalla el informe del hospital sobre la llegada del menor.

Por su parte familiares del pequeño expresan dolor por la gran pérdida, además de indignación contra el hogar infantil asegurando que hubo negligencia por parte del personal a cargo del cuidado del menor de edad ya que, consideran, pudo habérsele prestado mejores primero s auxilios.

El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, se pronunció frente a los hechos confirmando que Medicina Legal establecerá las causas del fallecimiento para poder saber con exactitud cómo se dio la situación que desencadenó en el deceso del pequeño.