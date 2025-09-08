Supuesta amante de Rafael Orozco intentó quitarse la vida por los hechos; detalle inédito

El cantante y compositor vallenato Rafael Orozco es uno de los más grandes ídolos de este género musical a lo largo de la historia; por eso, su muerte se ha convertido en uno de los golpes más fuertes para la fanaticada que hoy, después de tres décadas, lo siguen recordando y lamentando su pérdida.

Y aunque el legado de este artista permite tenerlo vigente a través de sus canciones, y los lindos recuerdos que dejó en su familia y amigos, hay un capítulo que también permanece en la memoria de los seguidores que aún no se explican quién y por qué acabaron con la vida del ídolo.

Pues son varias las versiones al rededor de la muerte de Rafael Orozco, algunas hablando de un supuesto ajuste de cuentas y versiones de narcotráfico, que contrastan con otras que indican que todo fue resultado de un lío de faldas en medio de un triángulo amoroso.



Lo cierto es que la investigación judicial determinó que al cantante le apagaron la vida por una mujer quien estaría relacionada sentimentalmente con un narcotraficante y que este, al enterarse de su amorío con Rafael Orozco, decidió dar la orden de "sacarlo del camino".



María Angélica Navarro, la mujer relacionada con Rafael Orozco

Luego de confirmarse el deceso del cantante salió a la luz el nombre de María Angélica Navarro, una joven de 24 años a quien relacionaron sentimentalmente con Orozco y de quien, incluso, el diario El Espacio publicó imágenes con las supuestas pruebas de la relación extramatrimonial que existía entre el artista y la mencionada mujer.

Además los investigadores del caso obtuvieron relatos que los llevaron a vincular a la mujer como pieza en el 'rompecabezas' para esclarecer este crimen, y fue así como María Angélica Navarro fue citada para rendir entrevista en la que le habrían preguntado sobre el cantante y el supuesto amorío.

El periodista Carlos Hugo Jiménez, quien ejercía como cronista del diario El Espacio, hizo fiel seguimiento a este caso y, en una entrevista con el podcast Más Allá del Silencio, reveló detalles inéditos sobre la investigación y lo que tuvo que vivir la mujer en medio de la investigación y los señalamientos.



María Angélica Navarro intentó apagar su vida tras muerte de Rafael Orozco

Entre los detalles más desconocidos el periodista dio a conocer que la mujer intentó apagar su vida luego de enterarse del fallecimiento del cantante lo cual, según una declaración de su propio hermano, la sumió en un fuerte episodio de conmoción.

"Cuando sale el bombo de que tenían que citar a María Angélica Navarro, ella estaba escondida, no la encontraban por ningún lado y lo que decía el papá es que ella no tenia nada que ver con Rafael Orozco", narra el cronista en el podcast.

De igual forma contó que la mujer fue citada a declarar a raíz de una declaración de su propio hermano quien, presuntamente, habría insinuado ante los investigadores que sí había una cercanía entre ella y el cantante.

"su hermano tuvo contradicciones en la declaración en la que dijo que ella tenía sus amores y que intentó quitarse la vida cuatro veces después de conocer la situación de Rafael Orozco", reveló el periodista insistiendo en es e delicado detalle, hasta ahora desconocido ante la opinión pública.

Por otro lado el cronista recordó el día que apareció en público María Angélica Navarro para rendir versión en un juzgado, lo cual describió como "una escena de película. Con personas en las ventanas y balcones viendo la llegada de la mujer".

Mira el detalle de estos hechos en el minuto 13:53