¿Jean Carlos Centeno le puso cachos a hija de Rafael Orozco? Canción que lo delataría

Los rumores al rededor de la vida amorosa que tuvo hace unos años el famoso cantante y compositor Jean Carlos Centeno se mantienen en el interés de miles de fanáticos e internautas que aún cuestionan si en realidadel cantante del Binomio de Oro tuvo un romance con la hija de Rafael Orozco, Wendy Orozco.

Pues hace más de 20 años, cuando el cantante estaba en la cima del éxito junto a la agrupación Binomio de Oro, a la que llegó tras lamuerte de Rafael Orozco, salieron a la luz algunos rumores de romances del vocalista; pero el más llamativo tuvo que ver con Wendy Orozco, una de las hijas del fallecido artista a quien Jean Carlos le llevaría varios años de diferencia.

Sobre este romance se especularon varias cosas entre las que se dijo que la relación se mantuvo durante algunos años en secreto ya que la mamá de Wendy y viuda de Rafael Orozco, Clara Cabello, no permitía este amorío por varias razones como la diferencia de edad, la fama de mujeriegos que tenían los cantantes de vallenato (entre esos su esposo quienlamentablemente murió en medio de un triángulo amoroso) y además porque Jen Carlos estaba justamente remplazando a Rafa en la agrupación.

Otras especulaciones dijeron en ese entonces que un integrante de el Binomio de Oro terminó contándole a Clara Cabello sobre el romance y que ella se habría opuesto rotundamente a la relación. Pero ni ella ni su hija Wendy se han pronunciado nunca al respecto de este tema.

Publicidad

Toda esta historia de amor fue consultada con el propio Jean Carlos Centeno a quien el programa Se Dice de Mi, de Caracol Televisión, le dedicó un capítulo en 2018 para homenajear su vida y carrera artística; en esa entrevista el cantante confesó que sí se enamoró de Wendy.

Jean Carlo Centeno / FOTO: Compuesta, tomada de redes sociales

¿Jean Carlos Centeno le fue infiel a hija de Rafael Orozco y embarazó a otra?

Publicidad

Sin embargo, en el mismo programa el exvocalista del Binomio de Oro aseguró que aunque él se enamoró de Wendy, nunca tuvo una relación con ella.

"Yo me enamoré de Wendy, mucho... Solo, me enamoré de ella", reconoció el artista quien mencionó que la joven sí fue musa de inspiración de varias de sus canciones que hoy en día aún suenan en todo el país.

En un conteo rápido Jean Carlos dijo que inspirado en Wendy compuso canciones como 'Locamente enamorado', 'Me vas a extrañar' y 'Me ilusioné', entre otras.

Pues es una de estas canciones mencionadas por el artista que llaman la atención de seguidores que aseguran que "no cuadra mucho la letra de Me vas a extrañar si dice que no tuvo nada con Wendy, pero se inspiró en ella para componerla".

Publicidad

Y es que justo la letra de la canción 'Me vas a extrañar' habla de una relación sentimental que se acaba por una infidelidad y en la que el hombre decide casarse con la mujer a la que embarazó debido a que su pareja actual no lo va a perdonar ni le dará otra oportunidad.

"Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro... No me arrepiento de haber sido tu novio, después de todo fue bello conocerte, porque a tu lado viví y sentí un verdadero amor... Yo he decidido darle vida a esa vida, tú has decidido darle fin a lo nuestro...", dicen apartes de la famosa canción.

Publicidad

Pero pese a los análisis que hacen usuarios en redes sociales deduciendo que Jean Carlos Centeno le fue infiel a Wendy Orozco, el cantante insiste en que la relación nunca se dio y la mujer por su parte nunca se ha pronunciado al respecto sobre el supuesto amorío de hace más de dos décadas.

Puedes ver: ¿Jean Carlos Centeno tuvo romance con hija de Rafael Orozco?