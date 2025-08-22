Hip Hop al Parque 2025: lo que no se puede llevar y recomendaciones generales del festival

El festival Hip Hop al Parque 2025 ya tiene todo listo para encender la energía del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero antes de empacar maletas y salir corriendo a la cita con la cultura urbana, es clave tener claro lo que no está permitido y lo que las autoridades recomiendan para vivir la experiencia sin tropiezos.

Objetos prohibidos en Hip Hop al Parque

La organización advirtió que los controles de ingreso serán estrictos y quienes no cumplan con las reglas simplemente no podrán entrar. Estos son algunos de los elementos prohibidos:



Camisetas, banderas o prendas alusivas a equipos de fútbol. La idea es prevenir enfrentamientos o provocaciones.

Aerosoles, sombrillas con punta, envases de vidrio, latas e instrumentos musicales. Todos estos representan riesgo dentro de la multitud.

Armas o elementos cortopunzantes. Totalmente vetados para proteger la integridad de los asistentes.

Carpas, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. El festival está diseñado para un ambiente familiar y cultural.

Ingreso en estado de embriaguez. Quien llegue en esas condiciones no podrá acceder.

Animales de compañía. Por el ruido y la cantidad de gente, no es un espacio adecuado para ellos.

Cámaras profesionales con trípode. Solo podrán usarlas periodistas acreditados.

Bicicletas, patinetas o patines. Aunque no se pueden entrar, habrá bici-parqueaderos externos disponibles para quienes lleguen en bici.

Hip Hop al Parque /Foto: Alcaldía de Bogotá

Servicios disponibles dentro del festival

Para quienes ingresen cumpliendo con todas las normas, el evento tendrá servicios pensados para garantizar comodidad y seguridad:



Nueve puntos de comida con variedad de opciones.

Zona de Arte y Emprendimientos con más de 30 stands de productos culturales y creativos.

Escenario móvil con actividades alternas y propuestas independientes.

Cuatro puestos de salud y seis ambulancias listas para atender cualquier eventualidad.

Baterías de baños en el costado occidental de la plaza de eventos.

Puntos de evacuación visibles y debidamente señalizados.

Recomendaciones para disfrutar del festival

La Alcaldía de Bogotá e Idartes lanzaron una serie de consejos que todo asistente debería tener en cuenta:



Llegar con anticipación para evitar filas y retrasos en la entrada.

Usar ropa y calzado cómodos, ideales para largas jornadas de pie.

Llevar impermeable, gorra y bloqueador solar, ya que el clima en Bogotá es impredecible.

Evitar comportamientos agresivos y respetar el espacio de los demás.

Cuidar los objetos personales y estar siempre atentos al entorno.

No asistir en estado de embarazo avanzado, una recomendación clave para proteger la salud.

Seguir las indicaciones del personal logístico, que estará a cargo de la organización y la seguridad.

Con estas reglas y recomendaciones claras, los fanáticos que lleguen al Simón Bolívar podrán concentrarse en lo que realmente importa: disfrutar de dos días cargados de música, cultura y expresión urbana.

