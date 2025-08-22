Hip Hop al Parque 2025: lo que no se puede llevar y recomendaciones generales del festival

El festival Hip Hop al Parque 2025 ya tiene todo listo para encender la energía del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero antes de empacar maletas y salir corriendo a la cita con la cultura urbana, es clave tener claro lo que no está permitido y lo que las autoridades recomiendan para vivir la experiencia sin tropiezos.
La Alcaldía de Bogotá e Idartes lanzaron una serie de consejos que todo asistente debería tener en cuenta:
Llegar con anticipación para evitar filas y retrasos en la entrada.
Usar ropa y calzado cómodos, ideales para largas jornadas de pie.
Llevar impermeable, gorra y bloqueador solar, ya que el clima en Bogotá es impredecible.
Evitar comportamientos agresivos y respetar el espacio de los demás.
Cuidar los objetos personales y estar siempre atentos al entorno.
No asistir en estado de embarazo avanzado, una recomendación clave para proteger la salud.
Seguir las indicaciones del personal logístico, que estará a cargo de la organización y la seguridad.
Con estas reglas y recomendaciones claras, los fanáticos que lleguen al Simón Bolívar podrán concentrarse en lo que realmente importa: disfrutar de dos días cargados de música, cultura y expresión urbana.