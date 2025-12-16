Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026; hay grandes cambios

Tras meses de intensa especulación y un hervidero de rumores en las redes sociales, Caracol Televisión puso fin a la espera y confirmado la fecha exacta para el retorno del fenómeno musical.

La tercera entrega del exitoso drama trae consigo el aparente gozo de un embarazo para Yeimy Montoya, pero este clímax de felicidad se ve inmediatamente opacado por la sombra de una nueva rival: Sky, una talentosa artista juvenil que podría convertirse en la chispa que dinamite la estabilidad de la pareja central.

El trono de la reina pende de un hilo y Charly Flow se enfrenta a una amenaza inesperada en las noches de Caracol Televisión.



Desde su debut en 2018, La Reina del Flow se consolidó rápidamente como un fenómeno televisivo que trascendió fronteras, conquistando no solo a Colombia sino a toda América Latina.

El drama musical cautivó a millones de espectadores con la intrincada y apasionante historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, instalando canciones originales en el gusto popular y elevando la serie a un referente dentro del género en la televisión nacional.

La segunda temporada de la producción ya había profundizado en conflictos personales, traiciones y emotivos reencuentros, manteniendo la alta expectativa generada por la primera entrega.

El seguimiento de la evolución de los protagonistas y las complejas vueltas de su entorno provocaron que la serie fuera un tema recurrente en medios especializados y plataformas digitales.

Ahora, la expectación llegó a su punto máximo. Caracol Televisión finalmente anunció que la muy esperada tercera temporada se estrenará el 13 de enero de 2026, una noticia publicada inicialmente el 13 de diciembre de 2025.

La fecha marca el regreso triunfal de la producción a la parrilla nocturna,, tomando el horario de las 9:30 p. m. inmediatamente después de la finalización de la emisión de La Danza de los Millones.

Este anuncio generó un entusiasmo inmediato en la audiencia, ansiosa por conocer los nuevos desafíos y giros dramáticos que enfrentará la dupla central.

El avance oficial, compartido por Caracol Televisión, confirma el retorno de los personajes clásicos, pero introduce un elemento de zozobra que podría modificar irreversiblemente la dinámica narrativa.

Las primeras imágenes muestran a Yeimy Montoya, la protagonista, viviendo una etapa de aparente plenitud marcada por su embarazo. Sin embargo, esta promesa de felicidad se contrapone brutalmente con escenas cargadas de tensión y ansiedad.

El material promocional insinúa un posible accidente que siembra una profunda incertidumbre sobre el porvenir de la protagonista.

La propia trama plantea interrogantes inquietantes sobre la eventual desaparición o incluso la muerte de Yeimy, un evento de magnitud que no solo impactaría a Charly Flow y a su hijo Eric, sino a toda la estructura de la discográfica Soul & Bass.

Entre las novedades que más han agitado el debate en línea, destaca la incorporación de Sky, interpretada por Alisson Joan. Sky se integra al equipo de Soul & Bass como una talentosa artista juvenil.

No obstante, su presentación avivó los temores en internet, ya que la sinopsis oficial advierte que esta joven puede convertirse "en la chispa que ponga en riesgo la estabilidad" de la relación construida por Yeimy y Charly en temporadas anteriores, además de amenazar su entorno familiar.

La mención adicional de Alma, quien presuntamente es la hija de los protagonistas, aumenta el número de incógnitas que rodean el futuro de la pareja.

El impacto de Sky en el tráiler fue instantáneo y generó reacciones divididas entre los seguidores. Muchos temen que la nueva artista sea introducida para "reemplazar" a Yeimy o desviar el eje afectivo de la serie.