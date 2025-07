Hermana de Sofía Vergara estará en una nueva serie de televisión; pocos la recuerdan

Sofía Vergara no solo abrió puertas para el talento latino en Hollywood con su carisma, su inconfundible acento y su presencia arrolladora, sino que también inspiró a otros miembros de su familia a seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento.

Un claro ejemplo es su hermana menor, Sandra Vergara, quien recientemente ha sido confirmada como parte del elenco de la novena temporada de Selling Sunset, una de las series más populares de Netflix en Estados Unidos.

¿Qué hacía antes Sandra Vergara?

Sandra, aunque para muchos aún es un rostro poco conocido, tiene una trayectoria que abarca distintas facetas: ha sido actriz, presentadora de entretenimiento en canales como E! y People, y también se ha desempeñado como agente de bienes raíces, labor que la llevó a unirse al prestigioso Grupo Oppenheim, protagonista de este exitoso programa.

Su incorporación promete añadir una nueva dosis de energía y diversidad a esta producción centrada en la vida lujosa de agentes inmobiliarios en Los Ángeles.

En lo personal, Sandra se muestra cercana a su familia en redes sociales, donde suele compartir momentos con sus hermanas y su sobrino Manolo, hijo de Sofía, quien también ha captado la atención del público colombiano. Pero detrás de esta relación fraternal hay una historia conmovedora.

Aunque Sandra Vergara es prima biológica de Sofía, fue adoptada desde bebé por doña Margarita Vergara Dávila, madre de la actriz. Criada como una hija más, Sandra considera a la familia Vergara su hogar y a Margarita su verdadera madre, un lazo que ha fortalecido con los años. En sus propias palabras: “La verdadera maternidad no se mide en la biología, sino en el corazón y el alma que se entregan al criarnos”.

En el mundo del espectáculo, ha participado en producciones como CSI, The Bold and the Beautiful y Nip/Tuck, y aunque ha llevado un perfil más reservado que su famosa hermana, su talento ha quedado demostrado en múltiples ámbitos. Ahora, con su entrada a Selling Sunset, da un paso más en su carrera, sumándose a un elenco que incluye a nuevas figuras como Kaylee Riccardi, Fiona Belle y Ashtyn Zerboni.

En declaraciones al medio TUDUM, Sandra expresó su entusiasmo por este nuevo reto, destacando la energía vibrante del Grupo O y anticipando que la temporada estará llena de sorpresas. “Hay momentos impresionantes que no te esperas. Me siento inmensamente agradecida y honrada de formar parte de esta experiencia”, comentó. Con esta participación, Sandra Vergara consolida su lugar en la industria y demuestra que el talento y la pasión por el entretenimiento, definitivamente, corren por las venas de la familia Vergara.

