Sofía Vergara y Karol G se dejaron ver muy junticas; fotos desatan especulaciones

Madrid fue el escenario de un encuentro que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales.

Puedes leer: Karol G sorprende con revelación de embarazo en su estreno de Tropicoqueta

Sofía Vergara y Karol G, dos de las figuras colombianas más influyentes en la industria del entretenimiento, se dejaron ver muy cercanas durante una reunión en la capital española, desatando preguntas sobre si hay un nuevo proyecto entre manos… o si simplemente se trató de una noche entre amigas.

La estrella de Modern Family, quien se encuentra en Europa promocionando su línea de cosméticos Toty, no perdió la oportunidad de aprovechar su estancia en Madrid para rodearse de amigos y colegas.

Luego de una elegante presentación de su marca en el Four Seasons Hotel, en un evento que reunió a figuras del mundo de la belleza y medios especializados, Vergara se dejó ver compartiendo una cena íntima con personalidades como Eugenia Martínez de Irujo y su esposo, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal.

Pero el momento que más revuelo generó fue su reencuentro con Karol G, con quien trabajó en la exitosa serie Griselda. A diferencia de aquel set intenso y lleno de dramatismo, esta vez se mostraron relajadas, sonrientes y muy cómplices, posando para varias fotos que rápidamente se hicieron virales.

Publicidad

Las imágenes, compartidas en sus redes sociales, mostraban a ambas con looks casuales y veraniegos: Karol G lució un top rosa de tirantes con textura acanalada, jeans rectos y zapatillas deportivas, mientras que Vergara optó por un atuendo cómodo y elegante para la ocasión.

En la velada también estuvieron presentes la cantante Lola Índigo, la diseñadora Vicky Martín Berrocal con su hija Alba, y Claudia, sobrina de Sofía, con quien horas antes había recorrido las calles madrileñas pese al intenso calor.

Publicidad

Los comentarios no se hicieron esperar. “Las reinas de Colombia”, “¿Quién dio permiso para tanto poder, belleza y flow?”, “Qué par de tropicoquetas”, escribieron algunos seguidores, mientras otros se preguntaban si estas fotos eran solo una muestra de cariño o el adelanto de un proyecto conjunto, posiblemente vinculado al universo musical o a la marca de cosméticos que presentó la actriz.

“De Colombia para el mundo. Mamacitassss Forevaaaa”, escribió Karol G junto a las fotos, haciendo alusión a Tropicoqueta, su más reciente concepto promocional.

Sofía, por su parte, le respondió con un cálido “Te quieroooo, Karol G, reunited en Madrid!!”, dejando ver la complicidad que mantienen fuera de cámaras.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Victoria Ruffo rechazó participar en video de 'Tropicoqueta' de Karol G: "No la conozco"

Mientras Karol G se encontraba en España aparentemente para asistir al programa La Revuelta de David Broncano, lo que marcaría el cierre de su primera temporada, Sofía celebraba el debut oficial de Toty en Europa, una marca que, según relató a la revista ¡Hola!, nació de una experiencia personal:

Publicidad

“Siempre he confiado en estos productos y he llegado a viajar con maletas llenas de ellos. Sin embargo, los productos americanos contienen muchos químicos, y yo tengo la piel delicada y diversas intolerancias. Le comenté a mi manager que podíamos copiar la idea, pero él me dijo: ‘No seas tan colombiana, ¿y si mejor hablamos con ellos?’ Y así fue como comenzó todo”.

Mira también: Sofía Vergara le explicó varias palabras muy colombianas al presentador Jimmy Fallon