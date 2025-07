Victoria Ruffo rechazó participar en video de 'Tropicoqueta' de Karol G: "No la conozco"

Victoria Ruffo, ícono indiscutible de las telenovelas mexicanas, recientemente reveló la razón detrás de su ausencia en el aclamado video promocional de Karol G que rindió tributo a las telenovelas.

Con su característica franqueza, la actriz confesó que, si bien la invitación le llenó de alegría y tristeza por no poder aceptarla, el principal motivo fue un choque de agendas y una divertida, aunque sincera, falta de conocimiento sobre la "Bichota".

La hermana de Karol G fue quien contactó a Ruffo en dos ocasiones para proponerle unirse al proyecto, que ya contaba con la participación de otras reconocidas actrices como Anahí, Itatí Cantoral, Ninel Conde, Gaby Spanic y Azela Robinson.

La propuesta era para un videoclip que acompañaría el lanzamiento del álbum "Tropicoqueta" de la artista colombiana, una producción que se sumerge en la cultura pop latinoamericana con guiños a figuras emblemáticas de la televisión.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, Victoria Ruffo se vio obligada a declinar la oferta. En ese momento, la actriz se encontraba inmersa en las presentaciones de la obra de teatro "Las Leonas", un compromiso que, por su naturaleza, le impedía reorganizar su agenda con tan poca antelación.

"Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló su hermana dos veces para poder participar, pero me hablaron con dos días de anticipación y yo tengo teatro y no puedo de un día para el otro", explicó Ruffo durante una entrevista en el programa "Hoy Día".

La situación tomó un giro aún más cómico cuando Ruffo admitió que, en un principio, no sabía quién era Karol G. Esta confesión provocó una reacción de asombro y, según relató la actriz entre risas, un regaño por parte de su hija, Vicky Fayad.

"Yo no sabía ni quién era Karol G, y mi hija me dijo ‘mamá, pero cómo te atreves, ¡es Karol G!’", compartió Ruffo, añadiendo que su hija incluso le cantó una de las canciones de la estrella colombiana para que la ubicara.

A pesar de la oportunidad perdida, Ruffo expresó su pesar y la esperanza de poder colaborar en el futuro. Este incidente subraya el compromiso de la actriz con el teatro, priorizando sus compromisos profesionales incluso ante una invitación de tal magnitud en la industria musical actual.