En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
ÚLTIMO VIDEO DE ALEJANDRA GÓMEZ
¿SE SEPARA MARCELO CEZÁN?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Esto pasó con el colombiano que encontró guaca en su finca; fueron 600 millones de dólares

Esto pasó con el colombiano que encontró guaca en su finca; fueron 600 millones de dólares

Un granjero colombiano encontró 600 millones de dólares enterrados en su finca, presuntamente parte de la fortuna oculta de Pablo Escobar, ¿qué pasó con su historia?

Publicidad

Publicidad

Publicidad