Laura Barjum despide a Miss Universo Rusia tras su fallecimiento; tenía 30 años

El mundo de los certámenes de belleza atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Kseniya Alexandrova, modelo, presentadora, psicóloga y representante de Rusia en Miss Universo 2017. Laura Barjum, quien compartió escenario con ella ese año, le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

Fallece Kseniya Alexndrova Miss Universo Rusia 2017

De acuerdo con medios rusos, la joven de 30 años perdió la vida a causa de un grave accidente de tránsito con un alce en la región de Tver. El hecho ocurrió en julio, pero solo ahora se hizo público.

Desde entonces, Alexandrova permaneció en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky. A pesar de las intervenciones médicas, no logró recuperarse y murió el pasado 12 de agosto.



Según los reportes, Kseniya viajaba como copiloto cuando el vehículo en el que iba impactó contra el animal. El golpe fue tan fuerte que el alce atravesó el parabrisas, provocándole una lesión severa en la cabeza.

Su trayectoria en el modelaje comenzó a los 19 años con la agencia ModusVivendis. Aunque en Miss Universo 2017 no alcanzó el top 16, fue muy valorada en el medio. La agencia confirmó la noticia con un mensaje en redes sociales resaltando su calidad humana.

Emotivo mensaje de Laura Barjum a Miss Universo Rusia 2017

Laura Barjum, primera finalista de ese certamen, expresó su dolor: “¿Qué acaba de pasar? Tengo el corazón roto. Recuerdo perfectamente cuando, en un salón lleno de gente, me llamó por mi nombre y con una sonrisa me abrazó. No hablábamos desde hace tiempo, y eso me parte el corazón”.

Laura Barjum, exseñorita colombia 2017, Kseniya Alexandrova Miss Universo 2017 Foto: Instagram @laurabarjum

La organización Miss Universo también lamentó su partida, publicando un video con sus mejores momentos en el concurso y un mensaje de condolencias: “Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su recuerdo siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla”.

En el ámbito personal, Kseniya se había casado el pasado 23 de marzo. Su formación académica era igualmente destacada: se graduó en Finanzas en 2016, estudió en la Escuela Superior de Cine y Televisión en 2020 y obtuvo el título de Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú en 2022.

