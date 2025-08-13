En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
MURIÓ DANIELLE SPENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Así fue como acabaron con la vida de Jaime Garzón hace 26 años; iba sonriente

Así fue como acabaron con la vida de Jaime Garzón hace 26 años; iba sonriente

Se cumplen 26 años del asesinato de Jaime Garzón, humorista y periodista colombiano. Perdió la vida en 1999 por dos sicarios en moto mientras se dirigía a su trabajo en Radionet.

Publicidad

Publicidad

Publicidad