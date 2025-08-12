Revelan identidades de las víctimas del accidente de motocicleta; eran policías

El accidente registrado este martes 12 de agosto en la vía Girardot–Bogotá, a la altura del sector de Chinauta (Fusagasugá), ya tiene nombre y apellido de sus víctimas. El hecho ocurrió hacia las 12:15 p.m., exactamente en el kilómetro 58+550, y dejó una escena que paralizó el tráfico y encendió las alarmas de las autoridades.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como el subteniente Diego Alejandro Salgado Gallego y la patrullera María Fernanda Silva López, quienes se desplazaban en una motocicleta. Según el reporte preliminar, la tragedia se desató cuando el vehículo en el que viajaban colisionó contra un campero gris, justo en el momento en que este realizaba un retorno en la vía.

La magnitud del choque no solo cobró la vida de los dos uniformados. Dentro del campero viajaban dos personas más, quienes resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital San Rafael. Aunque su estado de salud es reservado, las autoridades confirmaron que están recibiendo atención médica especializada.

El golpe fue tan fuerte que la motocicleta terminó destruida y varias piezas de los vehículos quedaron regadas sobre el asfalto. La zona, normalmente transitada por viajeros y camiones de carga, quedó parcialmente bloqueada mientras los organismos de emergencia atendían a los lesionados y la Policía de Tránsito realizaba el levantamiento de los cuerpos.

Publicidad

Peritos de tránsito y unidades de investigación ya trabajan en el sitio para esclarecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades. Entre las hipótesis que se manejan está una posible falla en la maniobra de retorno por parte del conductor del campero, aunque no se descarta la influencia de otros factores como la velocidad o la visibilidad en el sector.

Puedes leer: La verdad detrás del video del tiktoker que “falleció” ahogado haciendo un reto

Publicidad

Revelan identidades de las víctimas del accidente de motocicleta

Revelan identidades de las víctimas del accidente de motocicleta

IDENTIDADES DE LOS POLICÍAS FALLECIDOS

La noticia de la muerte del subteniente Salgado Gallego y la patrullera Silva López ha generado mensajes de condolencia por parte de compañeros de la institución y conocidos. Ambos eran reconocidos por su compromiso con el servicio y su trayectoria en la Policía Nacional.

Las autoridades pidieron prudencia a los conductores que transitan por esta zona, recordando que en el sector de Chinauta se han presentado múltiples accidentes por maniobras riesgosas y exceso de velocidad.

Publicidad

🚨En La Kalle hemos decidido no incluir en este artículo las imágenes del accidente debido a la fuerte carga visual que tienen. Sin embargo, entendemos que algunos lectores pueden querer verlas para entender mejor lo ocurrido. Si decides hacerlo, te recordamos que es bajo tu propia responsabilidad. Puedes acceder a ellas haciendo clic AQUÍ.