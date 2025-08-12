En vivo
Momento exacto del choque entre moto y carro particular; ambos salieron despedidos

Momento exacto del choque entre moto y carro particular; ambos salieron despedidos

El accidente en la vía Chinauta– Fusagasugá deja dos personas fallecidas tras el choque entre una motocicleta y un carro particular. Autoridades investigan las causas. Todo quedó en video.

