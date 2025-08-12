Momento exacto del choque entre moto y carro particular; ambos salieron despedidos

El mediodía de este lunes 11 de agosto quedó marcado por un fuerte siniestro en la recta que conecta Chinauta con Fusagasugá, Cundinamarca. Una pareja que se desplazaba en motocicleta perdió la vida de manera instantánea luego de colisionar contra un vehículo particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 p.m. en el kilómetro 59, justo frente al reconocido restaurante Casa del Pan de Bono. Según los reportes iniciales, la moto en la que viajaban un hombre y una mujer impactó de frente contra un carro tipo Montero, de placas BJT 999. El choque fue tan fuerte que ambos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

Testigos que transitaban por el sector relatan que todo pasó en segundos. Algunos conductores detuvieron su marcha para intentar ayudar, mientras que otros alertaron de inmediato a las autoridades y organismos de socorro.

El accidente en la vía Chinauta- Fusagasugá quedó en VIDEO

Las imágenes captadas por curiosos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud del impacto. La motocicleta quedó totalmente destruida, mientras que el vehículo particular presentó daños considerables en su parte frontal.

En cuestión de minutos, personal de la Policía de Tránsito y paramédicos llegaron al lugar para atender la emergencia, pero no pudieron hacer nada por las víctimas, quienes ya no presentaban signos vitales. La vía permaneció parcialmente cerrada durante varias horas, generando congestión vehicular en ambos sentidos. Algunos viajeros decidieron desviarse por rutas alternas para evitar el trancón.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, aunque no se descarta que el exceso de velocidad y una posible maniobra imprudente hayan sido determinantes. El tramo donde ocurrió el siniestro es conocido por su recta larga y buena visibilidad, pero también por ser escenario frecuente de incidentes debido a la alta velocidad con que algunos conductores circulan.

🚨En La Kalle hemos decidido no incluir en este artículo las imágenes del accidente debido a la fuerte carga visual que tienen. Sin embargo, entendemos que algunos lectores pueden querer verlas para entender mejor lo ocurrido. Si decides hacerlo, te recordamos que es bajo tu propia responsabilidad. Puedes acceder a ellas haciendo clic AQUÍ.