Fallece segunda persona involucrada en accidente de ascensor vehicular en Parkway

El accidente ocurrido en un edificio residencial del sector del Parkway, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, sumó una nueva víctima. El hombre de 67 años que conducía el vehículo involucrado falleció este 9 de agosto tras varios días de lucha por su vida en un centro asistencial. Con esta pérdida, la pareja que sufrió el accidente perdió la vida en su totalidad.

La mujer, una empresaria de 67 años y copiloto del vehículo, murió en el lugar de los hechos. Según la familia, el ascensor vehicular aparentemente presentó fallas, lo que provocó un fuerte impacto que dejó atrapados a ambos dentro del carro. El vehículo, un Volkswagen Parati gris modelo 2007, sufrió daños severos en la parte superior debido al choque.

La familia del matrimonio, que llevaba más de 40 años juntos y era miembro de una iglesia cristiana en Bogotá, permanece consternada. Por ahora, y respetando la solicitud de privacidad, no se han revelado los nombres de las víctimas ni del hijo que habló en exclusiva con La Kalle Digital.

Hijo de pareja fallecida en accidente de ascensor vehicular en Parkway /Foto: Grok IA /Redes sociales

La versión del hijo sobre el accidente

El hijo aclaró detalles importantes en medio del dolor. Confirmó que su padre era quien conducía el carro al momento del accidente, y desmintió algunas versiones que circulan en medios de comunicación.

"El accidente se produjo porque el ascensor no subió, pero la puerta se abrió. Nada que ver con lo que se ha publicado”, explicó.

También reveló que el vehículo está registrado a nombre de su hermano y que, aunque el carro tiene algunos comparendos, estos no tienen relación alguna con el incidente ocurrido dentro del edificio residencial.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos. La Fiscalía General de la Nación revisa los aspectos técnicos del elevador vehicular, así como el estado legal y mecánico del carro involucrado.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo provocado por el accidente. En cuestión de minutos, llegaron al sitio unidades del CTI de la Fiscalía, la Policía Metropolitana y los bomberos de la estación Chapinero, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las labores de inspección y rescate.

El caso sigue siendo objeto de análisis para determinar con precisión qué falló en el sistema del ascensor y evitar que tragedias como esta vuelvan a suceder.