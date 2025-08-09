En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
CANCELAN PRUEBAS ICFES
¿INFIDELIDAD A LA LIENDRA?
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Fallece segunda persona involucrada en accidente de ascensor vehicular en Parkway

Fallece segunda persona involucrada en accidente de ascensor vehicular en Parkway

Este sábado 9 de agosto se confirmó el fallecimiento del hombre que conducía el vehículo. Finalmente, la familia reveló cómo ocurrieron los hechos segundos antes del accidente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad