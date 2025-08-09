En vivo
La Kalle  / Noticias  / Hijo de pareja fallecida en accidente de ascensor vehicular en Parkway rompe el silencio

Hijo de pareja fallecida en accidente de ascensor vehicular en Parkway rompe el silencio

Los esposos, ambos de 67 años, perdieron la vida tras el accidente: la madre del joven falleció en el acto, mientras que su padre luchó por varios días, pero lamentablemente no logró sobrevivir debido a la gravedad del impacto.

