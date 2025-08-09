Hijo de pareja fallecida en accidente de ascensor vehicular en Parkway rompe el silencio

En un lamentable accidente ocurrido en el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, Bogotá, una pareja perdió la vida cuando el ascensor vehicular de un edificio residencial falló, dejando como saldo a dos personas atrapadas y gravemente heridas.

El hijo de la pareja habló en exclusiva con La Kalle Digital y reveló que el vehículo está a nombre de su hermano. Confirmó que su padre, de 67 años, conducía el carro, mientras que su madre, también de 67 años, iba como copiloto y falleció en el lugar. Su padre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero murió en horas de la mañana de este sábado 9 de agosto debido a la gravedad de las heridas.

Aunque el carro cuenta con algunos comparendos, el joven aclaró que “no tiene nada que ver con lo que sucedió (en el ascensor vehicular)”.

Por ahora, y debido a que la familia ha pedido privacidad, no se revelan los nombres del hijo ni de los esposos.

La pareja, que estuvo unida por más de 40 años, pertenecía a una iglesia cristiana. En medio del dolor, su hijo recordó el compromiso y la vida juntos que forjaron durante décadas.

Carro cae desde ascensor vehicular en Parkway /Foto: redes sociales

La versión del hijo sobre el accidente

El joven desmintió lo que varios medios han publicado sobre el accidente, señalando que no fue error ni de su padre ni de su madre, a pesar de que algunos vecinos afirmaban que el conductor había acelerado sin fijarse en la plataforma.

“El accidente se produjo porque el ascensor no subió, pero la puerta se abrió. Nada que ver con lo que se ha publicado”, aclaró. Esta es la versión familiar, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

La familia espera respuestas claras, ya que aunque el vehículo tenía algunos comparendos, estos no tienen relación con el fallo del ascensor en el edificio, según su versión.

La Fiscalía General de la Nación ya está a cargo del caso y examina tanto los aspectos técnicos del elevador como el estado legal y mecánico del automóvil. El vehículo, un Volkswagen Parati gris modelo 2007, sufrió un impacto que destrozó la parte superior y atrapó a las dos víctimas.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo. Rápidamente llegaron al sitio unidades del CTI de la Fiscalía, la Policía Metropolitana y los bomberos de la estación Chapinero, quienes acordonaron el área para las labores de inspección y rescate.

