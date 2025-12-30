Publicidad

Revelan el motivo por el que Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali

Revelan el motivo por el que Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali

El show del cantante guajiro estaba programado para durar cuatro horas; sin embargo, el artista abandonó el escenario tras dos horas de presentación.



Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @silvestredandong y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Durante esta Feria de Cali 2025 se vivió un momento de angustia cuando este 29 de diciembre, el cantante de vallenato, Silvestre Dangond, se vio obligado a suspender de manera anticipada su presentación en la Unidad Deportiva Panamericana. Dejando a todos sus seguidores atónitos.

A pesar de haber iniciado el show con normalidad e interpretar varios de sus éxitos, el artista guajiro comenzó a mostrar dificultades físicas evidentes. Según los asistentes y fuentes cercanas, Silvestre abandonó el escenario en varias ocasiones intentando recuperarse para continuar, pero su estado físico no se lo permitió.

Finalmente, con un mensaje breve, el cantante se dirigió a su público: “La verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”, antes de retirarse definitivamente. Ante la confusión, un organizador del evento subió a la tarima para pedir disculpas en nombre del equipo.

¿Qué obligó a Silvestre Dangond a suspender su concierto en la Feria de Cali?

Posteriormente, algunos medios de comunicación informaron que el artista sufrió un malestar estomacal que derivó en una descompensación y un problema gastrointestinal, tanto es así que Silvestre Dangond recibió atención con sueros y otros medicamentos.

Así mismo, se aclaró que no fue necesario trasladarlo a una clínica, ya que el incidente no representó complicaciones médicas mayores y el artista se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

Horas después del suceso, Silvestre utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de calma y gratitud. A través de una historia en Instagram, el cantante expresó: “¡Respirar y agradecer! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025. Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”.

Una vez público el mensaje, en redes sociales, los fanáticos destacaron la intensa agenda que el artista ha manejado en los últimos años y priorizaron su bienestar sobre el espectáculo. Pese a esto, algunos usuarios sí mostraron su inconformidad por haber detenido el espectáculo.

"Recuperate mi artista", "Eres de admirar eres un gran artista eres mi orgullo", "Pronta recuperación, Silve. Bendiciones, un abrazo enorme", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación del cantante.

A pesar de este percance, el futuro cercano del artista parece estar asegurado. Silvestre Dangond tiene prevista su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 en Valledupar, programado entre el 29 de abril y el 2 de mayo, donde compartirá escenario con figuras como J Balvin y el Binomio de Oro de América.

