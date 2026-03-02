Rock al Parque 2026 en octubre: fechas, cambios y todo lo que debes saber

Rock al Parque, el festival gratuito de música rock que se realiza en Colombia y uno de los eventos con mayor asistencia en la agenda cultural de Bogotá, tendrá un cambio importante para su edición número 30.

Este año no se celebrará en los meses tradicionales y algunas fuentes oficiales señalan que pasará a octubre de 2026 en lugar de junio.

Este movimiento representa una novedad para el festival que tradicionalmente se realiza entre junio o noviembre a lo largo de su historia.



Aunque el festival aún no publica las fechas exactas, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) figuran entre las entidades que compartieron información sobre el calendario cultural de la ciudad para este año.

¿Qué es Rock al Parque?

Es un festival gratuito de música que se realiza cada año en Bogotá desde 1995. Está organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y forma parte de los eventos culturales públicos de la ciudad.

Su programación reúne bandas nacionales e internacionales de distintos subgéneros del rock y sonidos alternativos. Tradicionalmente se lleva a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y durante tres días ofrece conciertos abiertos al público sin costo de entrada.

Hasta el momento las ediciones solo se han cancelado en dos oportunidades, durante la emergencia sanitaria por covid-19.

A pesar de que todavía no se confirman los días exactos de celebración en octubre, hay diferentes estimaciones que mencionan el posible uso del puente festivo del 12 de ese mes para realizarlo durante tres días, como suele ocurrir.

Rock al Parque 2026: lo que ya es oficial y lo que falta definir

Hasta ahora, varias cosas están claras, aunque algunas siguen a la espera de confirmación:



Cambio de mes: El evento estaría programado para octubre de 2026, un mes poco habitual para Rock al Parque, que se hace entre junio y noviembre en años recientes.

El evento estaría programado para octubre de 2026, un mes poco habitual para Rock al Parque, que se hace entre junio y noviembre en años recientes. Fechas exactas: No han sido anunciadas oficialmente por el festival, por lo que aún no hay confirmación de los días concretos en los que se desarrollará.

No han sido anunciadas oficialmente por el festival, por lo que aún no hay confirmación de los días concretos en los que se desarrollará. Lugar: Todo indica que se mantendrá en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, como su sede emblemática desde hace muchos años.

Todo indica que se mantendrá en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, como su sede emblemática desde hace muchos años. Motivo del cambio: El cambio en el mes busca ajustarse al calendario cultural de la ciudad y otros eventos públicos que también están programados para octubre, aunque no hay una explicación oficial completa.

Aunque la comunidad de fanáticos empezó a especular sobre fechas como el 10, 11 y 12 de octubre por el posible uso del puente festivo, es importante recordar que ninguna organización vinculada al festival confirmó esos días hasta el momento.

Este evento funciona como un espacio para dar visibilidad a nuevas propuestas musicales y también para presentar bandas consolidadas. Por eso, el cambio de periodo de este año genera expectativas en artistas, gestores culturales y público en general.

Si planeas asistir o te interesa lo que pase con Rock al Parque 2026, lo más recomendable es estar atento a los comunicados oficiales de Idartes y de los organizadores, que en los próximos meses deberán anunciar fechas, cartel de bandas, horarios y demás detalles de esta edición.