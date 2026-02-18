Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 se mueve de fecha y esto es lo que pasará con las boletas

El Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, un evento de música popular esperado en Bogotá, fue reprogramado para realizarse el 28 de marzo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, después de que la organización revisara condiciones técnicas del escenario. La fecha original del festival era el 28 de febrero de 2026.

La decisión fue tomada por Sencia S.A.S., administrador del estadio en conjunto con Eventos y Producciones Silra S.A.S., empresa productora del festival, artistas y patrocinadores.

Según el comunicado oficial, este cambio busca asegurar que el terreno de juego esté en buen estado para recibir tanto al público como los compromisos deportivos programados en las semanas próximas.



¿Por qué reprogramaron el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en El Campín?

Las autoridades responsables de la administración de El Campín explicaron que el cambio de fecha obedece a criterios técnicos relacionados con la conservación y fortalecimiento de la grama del estadio después de su proceso de hibridación.



Se busca que el césped esté en óptimas condiciones para los partidos de fútbol profesional y otros eventos culturales sin generar desgaste que pueda afectar futuros compromisos deportivos.

Organizaciones deportivas y clubes habían expresado preocupación por el estado de la cancha, lo que motivó que la administración priorizara la recuperación del terreno antes de realizar espectáculos masivos de gran impacto sobre el campo.



¿Qué pasará con las boletas?

Uno de los puntos clave para los asistentes que ya adquirieron entradas es que las boletas compradas para la fecha original del 28 de febrero serán válidas para el evento del 28 de marzo de 2026 sin necesidad de realizar cambios adicionales.

El cartel artístico del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 se mantiene sin cambios para la nueva fecha, con 16 artistas confirmados del género popular colombiano y la participación de invitados internacionales.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en el Festival Pa' Gozar y Cantar?

La segunda edición del evento se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 28 de marzo de 2026, luego de la reprogramación desde el 28 de febrero, garantizando el mismo espectáculo anunciado inicialmente.

Artistas nacionales:



Arelys Henao Pipe Bueno Paola Jara Jessi Uribe Francy Álzate Kelly Cárdenas Jhon Alex Castaño El Charrito Negro Joaquín Guiller El Andariego Fernando Burbano El Agropecuario

Invitados internacionales:



Calibre 50 Lenin Ramírez Los Internacionales Rayos de México

Para las personas que no puedan asistir en la nueva fecha, la organización puso a disposición un proceso de reembolso. Los interesados podrán solicitar la devolución del dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Si no se realiza este trámite en ese plazo, se entenderá que el comprador acepta la reprogramación del evento.

El anuncio del cambio tomó por sorpresa a muchos seguidores del festival, pero fue bien recibido por sectores que pedían atención al cuidado de los escenarios deportivos.

El mensaje de los organizadores a través del comunicado fue garantizar la calidad del espectáculo, sin comprometer el estado del estadio El Campín y su uso para el fútbol profesional.