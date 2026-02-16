Concierto de Sebastián Ayala terminó de disturbios por cancelación: “Sin plata y emproblemado”

Este sábado 14 de febrero estaba programada la presentación del cantante Sebastián Ayala en el municipio de Zipaquirá, esto como celebración de San Valentín, en el cual además también se iba a presentar El Grillo y Chicharrón, Laura Muñoz, entre otros artistas. Sin embargo, el show no pudo llevarse a cabo.

Según se conoció, el artista y su equipo técnico llegaron al lugar desde las 11:00 p.m., listos para subir al escenario hacia la 1:00 a.m. Sin embargo, según informó el artista que el empresario encargado del evento no habría cumplido con los acuerdos pactados previamente, al punto que este no respondió las llamadas ni los mensajes.

Puedes leer: Bus de Jhonny Rivera tuvo que ser remolcado tras incidente en plena carretera



Tanto es así que el equipo del cantante, comentaron que ante la ausencia del empresario y el incumplimiento del contrato, fue imposible dar inicio al concierto. Situación que generó mucha incertidumbre entre el público creció con el paso de las horas y, posteriormente, se registraron disturbios en el lugar.



Ante esta situación, se conoció que en el lugar del evento se presentaron disturbios debido a la inconformidad que ocurrió. A lo cuales también fueron rechazados por el artista y su equipo mostrando todo tipo de hechos que puedan afectar al público, a los asistentes y al personal técnico.



¿Qué dijo Sebastián Ayala sobre este caso?

Por medio de sus redes sociales, Sebastián subió un video en su Facebook donde expresó su malestar por no poder realizar la presentación, además afirmó que la situación fue un desorden total, porque según sus palabras no habían permisos para realizar este evento y que no le habían pagado.

Puedes leer: Jhonny Rivera no se queda callado y enfrenta a Sebastián Ayala por polémicas declaraciones

“Lastimosamente los empresarios incumplieron, fue un desorden total, llegó la Policía, al parecer no hay permisos, tenemos la banda aquí, no nos han pagado. Son las 2:10 a.m. y es la hora que definitivamente no hay evento”, señaló Sebastián Ayala en medio del desconcierto.

Publicidad

Por otro lado, comentó que desde las 6 de la tarde se encontraban preparando el evento para esta ciudad, además de unos invitados que tenían preparados. Así mismo, en esta declaraciones lamentó no poderse presentar y que espera hacerlo dentro de muy pronto.

Concierto de Sebastián Ayala terminó de disturbios por cancelación: “Sin plata y emproblemado” Imagen tomada de @chechorincon

Cabe destacar que el equipo de comunicaciones del artista comentaron que mientras se trataba de manejar la solución, el empresario en cuestión realizó publicaciones en redes sociales con mensajes como “más se perdió en Armero”, lo que generó malestar en ellos por esto.

Publicidad

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte del empresario señalado. Sin embargo, este episodio dejó molestia entre los asistentes.