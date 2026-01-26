Bus de Jhonny Rivera tuvo que ser remolcado tras incidente en plena carretera

Jhonny Rivera vivió un momento inesperado durante su gira por Caquetá, cuando el bus en el que se moviliza con su equipo quedó atascado al llegar al municipio de Puerto Rico. El propio cantante fue quien contó lo ocurrido a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde relató cómo una situación logística terminó afectando su transporte de trabajo.

El artista se encontraba cumpliendo con una serie de presentaciones que habían tenido buena respuesta del público. Sin embargo, al momento de ingresar al lugar donde se realizaría uno de los conciertos, el acceso estaba lleno de personas, lo que complicó la maniobra del bus. Según explicó, intentaron entrar lo más cerca posible de la tarima, pero al momento de reversar el vehículo quedó pegado en el suelo.

“Como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus”, contó Rivera en su video, mientras mostraba imágenes del lugar. Ante esa situación, su equipo tomó la decisión de descargar parte de los equipos de sonido y trasladarlos a mano hasta la tarima para no retrasar el espectáculo.

Mientras intentaban sacar el vehículo con ayuda de otras personas, se presentó un daño mayor. De acuerdo con lo relatado por el cantante, una rama terminó rompiendo varios cables que son esenciales para el funcionamiento del bus. Ese inconveniente obligó a buscar apoyo adicional para poder continuar con la jornada.

Ante la dificultad, fue necesario pedir ayuda a los bomberos del municipio, quienes colaboraron para mover el vehículo y facilitar la operación. Jhonny Rivera explicó que, gracias a ese apoyo, pudieron resolver la situación y seguir adelante con la presentación programada, a pesar del contratiempo.

En su relato, el artista dejó ver que el problema se dio justo a pocos metros del lugar donde debía cantar, lo que generó tensión por el tiempo y por el riesgo de no poder cumplir con el compromiso. Aun así, destacó la reacción de su equipo de trabajo, que se encargó de trasladar los equipos mientras se solucionaba el problema con el bus.

Imágenes del bus de Jhonny Rivera tras incidente en Caquetá

Las imágenes compartidas por Rivera muestran los daños sufridos por el vehículo, especialmente en la parte de los cables afectados por la rama. Según explicó, esos componentes son fundamentales para el funcionamiento del bus, ya que permiten la movilidad y el uso de sistemas internos necesarios para los recorridos largos.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron la publicación y destacaron la forma en la que el cantante tomó la situación con humor y tranquilidad. Muchos también resaltaron el compromiso del artista por cumplir con su presentación, pese al inconveniente técnico.

Jhonny Rivera es conocido por recorrer distintas regiones del país con su música, y este episodio en Caquetá se suma a las historias que surgen en medio de las giras. El artista aprovechó su publicación para mostrar lo ocurrido y explicar por qué el bus terminó con daños visibles tras el intento de ingreso al lugar del evento.