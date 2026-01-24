Publicidad

¿Qué fue lo que pasó realmente entre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala? Esto dijeron

¿Qué fue lo que pasó realmente entre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala? Esto dijeron

Declaraciones en una entrevista desataron versiones sobre un supuesto conflicto por regalías. Ante el revuelo, uno de los cantantes salió a explicar el contexto real de sus palabras.

Jhonny Rivera y Sebastián Ayala aclaran malentendido por regalías
Jhonny Rivera y Sebastián Ayala
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

El cantante de música popular Sebastián Ayala explicó públicamente una serie de rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta pelea con el también intérprete Jhonny Rivera.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ayala afirmó que desea aclarar de forma categórica lo ocurrido para evitar malentendidos y terminar con las especulaciones que surgieron tras una entrevista.

Puedes leer: Jhonny Rivera no se queda callado y enfrenta a Sebastián Ayala por polémicas declaraciones

Sebastián Ayala explica sus palabras de la entrevista donde habla de Jhonny Rivera

En la grabación, el artista dijo que sus palabras en el podcast Te lo dice Cuervo fueron malinterpretadas. En esa entrevista, Ayala habló sobre la canción 'Mi decisión', en la que participó junto a Jhonny y Andy Rivera y mencionó que no recibió regalías derivadas de esa colaboración musical.

Esa parte de la conversación se viralizó rápidamente, dando a entender a algunos usuarios que existía un conflicto serio entre los artistas.

Publicidad

La “buseta” a la que se refiere Ayala es el vehículo que utiliza para sus presentaciones y giras dentro de Colombia, un instrumento clave para su carrera artística. Ese apoyo, explicó, fue esencial para consolidar su presencia en el ámbito musical tras la colaboración en Mi decisión.

Puedes leer: La petición de la esposa de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera; durante velorio

Respuesta de Jhonny Rivera a Sebastián Ayala

Tras la publicación de sus declaraciones, Jhonny Rivera publicó una respuesta también en redes sociales, con un tono conciliador. En ese mensaje, Rivera señaló que no considera que existiera mala intención por parte de Ayala y destacó la transparencia con la que se manejó la colaboración entre ambos.

“Hermanito, yo sé que jamás hubo mala intención de su parte, usted es una buena persona, lo que dijiste fue mal interpretado y solo se quedaron con lo malo”, dijo Rivera, reafirmando que no existe un conflicto personal entre ellos.

Mira también: Jhonny Rivera sorprende con decoración de su bus para despedir a Yeison Jiménez

Publicidad

