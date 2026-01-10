Jhonny Rivera acaba con el misterio de Camilo Cifuentes: “Yo afán sí tengo”

Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular, sorprendió en la tarde de este jueves 8 de enero a sus seguidores al aparecer junto al creador de contenido Camilo Cifuentes, quien ganó fama en redes sociales por ayudar a personas sin revelar su identidad y sin esperar nada a cambio.

Por lo cual, mediante unas historias compartidas en la cuenta oficial del artista, Rivera anunció que recibió en su finca al creador de contenido, con quien al parecer estarían realizando una obra benéfica en particular.

Durante este video, y sin dar muchos detalles sobre lo que estaban planeando, Camilo Cifuentes, evitó mostrar su rostro, mencionando que iba a hacer cosas muy bonitas junto al reconocido cantante. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que aseguró que en esta ocasión sí tenía afán.



“Mi gente, no se imaginan con quién estoy aquí. Es una persona que yo admiro mucho y ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer?”, expresó el cantante, obteniendo como respuesta del influenciador: “Mi niño, vamos a hacer cosas muy bonitas juntos. En este caso, afán sí tengo”, se puede escuchar en el video.

¿Qué reveló Jhonny Rivera de Camilo Cifuentes?

Sumado a esto, Jhonny bromeó con sus seguidores al mencionar que, aunque Camilo continuaba manteniendo su identidad oculta, al menos había logrado presentarles una de sus manos. Esto debido a que el influencer nunca ha revelado su identidad pese a su popularidad.

Recordemos que Camilo Cifuentes es un creador de contenido, quien logró una gran popularidad en redes sociales por sus videos en donde muestra su apoyó a los vendedores ambulantes, además de pequeños locales de comida esto manteniendo el anonimato, lo que despertó gran curiosidad en sus seguidores.

El joven, quien actualmente tiene 28 años, es oriundo de Manizales y está estudiando tecnología de ingeniería industrial. Utiliza una estrategía donde este se acerca a los vendedores o pequeños emprendedores para preguntarles el precio de sus productos y posteriormente pedirles una gran cantidad.

Una vez con el producto en sus manos ofrece una gran suma de dinero y diversos regalos, episodios que han logrado conmover a la comunidad digital por estos gestos.

