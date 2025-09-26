Camilo Cifuentes, reconocido influencer anónimo reveló detalles de su vida privada

El creador de contenido Juan Camilo Jurado Cifuentes, popularmente conocido como Camilo Cifuentes, se ha destacado en las redes sociales—especialmente en TikTok, donde acumula 9.2 millones de seguidores en @camilocifuentes96—por su noble labor de ayudar a vendedores ambulantes y emprendedores con dinero, alimentos y electrodomésticos.

Cifuentes, de 28 años y oriundo de Manizales, donde también estudia una tecnología en mecánica industrial en el Sena, manteniendo un estricto anonimato como sello personal.

Según ha explicado el mismo influencer, la elección de no revelar su rostro se debe a que no quiere "darse a lucir ni generar fama".

Su filosofía es que los verdaderos protagonistas de sus videos deben ser las personas que reciben la ayuda, afirmando que "el anonimato es lo mejor porque es libertad".

Camilo Cifuentes muestra foto de su apariencia

A pesar de su firme postura en el anonimato, las redes sociales se revolucionaron por la publicación de una fotografía que presuntamente es la primera del joven. El detalle que causó revuelo fue que la imagen lo mostraba usando la camiseta del Once Caldas, el equipo de fútbol del que, al parecer, es hincha.

La sorpresa de la foto se relacionó directamente con un evento deportivo reciente. El Blanco Blanco, como se le conoce al equipo, había disputado un partido crucial contra Independiente del Valle (Ecuador) por la Copa Sudamericana. El resultado fue una derrota para el club colombiano en la tanda de penaltis.

Aunque la fotografía causó una reacción masiva entre sus seguidores, el misterio que envuelve a Camilo Cifuentes persiste. La identidad facial del creador de contenido no fue revelada, pues en la imagen —tomada supuestamente en el camerino del cuadro albo— Cifuentes evitó que se viera su rostro o lo cubrió con una gorra.

De hecho, la gran mayoría de los usuarios de redes sociales respaldan esta decisión de Camilo de permanecer en el anonimato, ya que consideran que es una medida que ayuda a evitar egos o posibles hurtos en su contra. Así, el altruista de Manizales, quien ha manifestado que su familia le inculcó que "siempre es mejor dar que recibir", continúa generando sonrisas mientras oculta su rostro, pero ya no su pasión futbolística.

