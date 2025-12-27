Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
JESSICA CEDIEL RESPONDE A CRÍTICAS POR FOTOS DEL FUNERAL DE SU PAPÁ
TRES NIÑOS QUEDARON ATRAPADOS EN SU CASA TRAS INCENDIO,
TIERNO ROBO DE UN PERRO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Más de 55 mil barranquilleros recibirán bono de $230.000 antes del 31 de diciembre

Más de 55 mil barranquilleros recibirán bono de $230.000 antes del 31 de diciembre

Más de 56.000 adultos mayores en Barranquilla podrán cobrar el bono de $230.000 correspondiente a diciembre. Conozca fechas, horarios, puntos de pago y cronogramas.

Inician pagos del programa Colombia Mayor en Barranquilla
Inician pagos del programa Colombia Mayor en Barranquilla
/Foto: Alcaldía Barranquilla / IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Desde elmartes 23 de diciembre arrancó en Barranquilla el pago correspondiente a la nómina de diciembre del programa Colombia Mayor, un apoyo económico clave para miles de adultos mayores de la ciudad.

En total, más de 56.000 beneficiarios podrán recibir el bono de $230.000 antes de finalizar el año, siempre y cuando consulten correctamente su modalidad y respeten los cronogramas definidos.

Puedes leer: Mujeres podrán pensionarse con menos semanas desde 2026 en Colombia

Te puede interesar

  1. Bono Colombia Mayor de $230.000: fechas y pagos confirmados
    Bono Colombia Mayor de $230.000: fechas y pagos confirmados
    /Foto: IA /
    Información de servicio

    El bono de $230.000 que se pagará en diciembre y enero: revisa si te corresponde

  2. 'Bogotá sin hambre' otorga un bono de $158 mil pesos a sus beneficiarios, ¿Cómo aplicar?
    Esta es una nueva iniciativa que tiene Bogotá para combatir el hambre en niños, niñas y adolescentes
    Foto: gettyimages
    Información de servicio

    'Bogotá Sin Hambre' otorga bono de $158 mil pesos a sus beneficiarios, ¿cómo aplicar?

El pago se realizará hasta el próximo 12 de enero de 2026 y se hará bajo la modalidad de giro a través de dos plataformas habilitadas: SuperGiros y el Banco Agrario. Debido a la alta demanda típica de esta temporada, las autoridades establecieron horarios especiales y un sistema de pico y cédula que es obligatorio cumplir para evitar congestiones.

Lo primero que deben hacer los beneficiarios es verificar en qué plataforma se refleja su pago. Para esto, está disponible el enlace de consulta de pagos, donde cada adulto mayor puede confirmar si debe reclamar el dinero en SuperGiros o en una oficina del Banco Agrario, teniendo en cuenta el cronograma correspondiente.

Pagos por SuperGiros: fechas y horarios especiales

Quienes reciben el subsidio por la modalidad de giro en SuperGiros podrán cobrar entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realizan pagos.

DíaFechaÚltimo dígito de cédula
Martes23 de diciembre0
Miércoles24 de diciembre1
Viernes26 de diciembre2
Sábado27 de diciembre0, 1 y 2
Lunes29 de diciembre3
Martes30 de diciembre4
Miércoles31 de diciembre5
Viernes2 de enero6
Lunes5 de enero7
Martes6 de enero8
Miércoles7 de enero9
Jueves a lunesDel 8 al 12 de eneroTodos los dígitos (0 al 9)

Publicidad

Este cronograma puede presentar ajustes, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales de información.

Calendario Colombia Mayor 2026: Fechas de pago mes a mes y puntos autorizados
Calendario Colombia Mayor 2026
Foto: Labs.google y Colombia Mayor

Publicidad

Banco Agrario: así será la entrega del subsidio

Para los beneficiarios que reciben el pago a través del Banco Agrario, el periodo también va del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. En este caso, el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m. Los sábados, domingos y festivos no hay atención al público.

Puedes leer: Sube el arriendo en 2026: esto es lo máximo que le pueden cobrar

El pago se realizará igualmente bajo la modalidad de pico y cédula. El martes 23 de diciembre están habilitados los documentos terminados en 3 y 4; el miércoles 24, los terminados en 5 y 6; el viernes 26, los terminados en 9 y 0; y así sucesivamente hasta el viernes 9 de enero, cuando podrán cobrar nuevamente los terminados en 9 y 0. Si no hay congestión, la oficina puede decidir levantar de manera discrecional la medida de pico y cédula.

Puntos de atención habilitados en Barranquilla

Los beneficiarios también pueden acercarse a los puntos de atención de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicados en el Paseo Bolívar, calle 34 #43-31; la Alcaldía Metropolitana, en la calle 49 #8A Sur – 15, barrio Las Cayenas; y la Alcaldía Suroccidente, en la carrera 21B #63–06, barrio Los Andes.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Barranquilla

Colombia Mayor

Gobierno Nacional

Subsidios del Gobierno