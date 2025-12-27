Más de 55 mil barranquilleros recibirán bono de $230.000 antes del 31 de diciembre

Desde elmartes 23 de diciembre arrancó en Barranquilla el pago correspondiente a la nómina de diciembre del programa Colombia Mayor, un apoyo económico clave para miles de adultos mayores de la ciudad.

En total, más de 56.000 beneficiarios podrán recibir el bono de $230.000 antes de finalizar el año, siempre y cuando consulten correctamente su modalidad y respeten los cronogramas definidos.

Puedes leer: Mujeres podrán pensionarse con menos semanas desde 2026 en Colombia



El pago se realizará hasta el próximo 12 de enero de 2026 y se hará bajo la modalidad de giro a través de dos plataformas habilitadas: SuperGiros y el Banco Agrario. Debido a la alta demanda típica de esta temporada, las autoridades establecieron horarios especiales y un sistema de pico y cédula que es obligatorio cumplir para evitar congestiones.

Lo primero que deben hacer los beneficiarios es verificar en qué plataforma se refleja su pago. Para esto, está disponible el enlace de consulta de pagos, donde cada adulto mayor puede confirmar si debe reclamar el dinero en SuperGiros o en una oficina del Banco Agrario, teniendo en cuenta el cronograma correspondiente.



Pagos por SuperGiros: fechas y horarios especiales

Quienes reciben el subsidio por la modalidad de giro en SuperGiros podrán cobrar entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realizan pagos.



Día Fecha Último dígito de cédula Martes 23 de diciembre 0 Miércoles 24 de diciembre 1 Viernes 26 de diciembre 2 Sábado 27 de diciembre 0, 1 y 2 Lunes 29 de diciembre 3 Martes 30 de diciembre 4 Miércoles 31 de diciembre 5 Viernes 2 de enero 6 Lunes 5 de enero 7 Martes 6 de enero 8 Miércoles 7 de enero 9 Jueves a lunes Del 8 al 12 de enero Todos los dígitos (0 al 9)

Publicidad

Este cronograma puede presentar ajustes, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales de información.

Calendario Colombia Mayor 2026 Foto: Labs.google y Colombia Mayor

Publicidad

Banco Agrario: así será la entrega del subsidio

Para los beneficiarios que reciben el pago a través del Banco Agrario, el periodo también va del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. En este caso, el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m. Los sábados, domingos y festivos no hay atención al público.

Puedes leer: Sube el arriendo en 2026: esto es lo máximo que le pueden cobrar

El pago se realizará igualmente bajo la modalidad de pico y cédula. El martes 23 de diciembre están habilitados los documentos terminados en 3 y 4; el miércoles 24, los terminados en 5 y 6; el viernes 26, los terminados en 9 y 0; y así sucesivamente hasta el viernes 9 de enero, cuando podrán cobrar nuevamente los terminados en 9 y 0. Si no hay congestión, la oficina puede decidir levantar de manera discrecional la medida de pico y cédula.



Puntos de atención habilitados en Barranquilla

Los beneficiarios también pueden acercarse a los puntos de atención de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicados en el Paseo Bolívar, calle 34 #43-31; la Alcaldía Metropolitana, en la calle 49 #8A Sur – 15, barrio Las Cayenas; y la Alcaldía Suroccidente, en la carrera 21B #63–06, barrio Los Andes.

