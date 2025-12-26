Sube el arriendo en 2026: esto es lo máximo que le pueden cobrar

Con el cierre de 2025, miles de familias en Colombia comienzan a revisar con lupa sus finanzas personales. Uno de los gastos que más inquietud genera es el arriendo, especialmente luego de que muchos inquilinos empezarán a recibir notificaciones sobre el ajuste que se aplicará en 2026.

Aunque el salario mínimo aún está en discusión, ya existe una referencia clara que permite anticipar cuánto podría subir este pago mensual esencial.

El aumento del arriendo no es una decisión arbitraria de los propietarios. En Colombia, este ajuste está regulado por la Ley 820 de 2003, que establece reglas claras para proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios.

Según esta norma, el incremento solo puede realizarse una vez al año, debe respetar como tope máximo la inflación del año anterior certificada por el DANE y no puede aplicarse de forma retroactiva.



Reglas clave para el aumento del arriendo en 2026

La primera condición fundamental es el tiempo: el arriendo solo puede incrementarse cuando el contrato cumple 12 meses de vigencia o se renueva.

Esto significa que no todos los inquilinos verán el ajuste en enero, sino únicamente cuando se cumpla el año desde la firma o última renovación del contrato.

La segunda regla fija el porcentaje máximo permitido. Para 2026, la referencia preliminar es la inflación de 2025, que a noviembre se ubica en 5,30%.

Aunque el dato definitivo se conocerá tras el cierre de diciembre, esta cifra ya sirve como guía para anticipar el impacto en el bolsillo. Finalmente, la ley es clara en prohibir cobros retroactivos, una práctica que sigue generando dudas entre los arrendatarios.



El arriendo en números: así quedarían los nuevos valores

Con una inflación estimada del 5,30%, los cálculos permiten dimensionar el ajuste. Un arriendo de $1.000.000 podría subir $53.000, quedando en $1.053.000. En el caso de un canon de $2.000.000, el incremento sería de $106.000, para un nuevo valor de $2.106.000. Para quienes pagan $3.000.000, el aumento rondaría los $159.000, alcanzando los $3.159.000.

Estos ejemplos permiten a los hogares planear con anticipación y evitar sorpresas a comienzos del próximo año. Sin embargo, es clave recordar que el aumento no se aplica automáticamente. Si el contrato vence, por ejemplo, en abril de 2026, el inquilino continuará pagando el valor actual hasta esa fecha.



Planificación y derechos frente al arriendo

Las autoridades insisten en que ningún propietario puede cobrar un aumento superior al permitido por la ley. De hacerlo, estaría incurriendo en una falta que puede acarrear sanciones. Por eso, conocer las normas que rigen el arriendo se convierte en una herramienta fundamental para proteger el presupuesto familiar.

En un contexto donde el costo de vida sigue siendo un desafío, la información clara permite a los ciudadanos organizar mejor sus ingresos y afrontar 2026 con mayor tranquilidad. El mensaje es claro: el arriendo sube, sí, pero únicamente dentro de los límites que fija la ley.