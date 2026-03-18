“La Reina del Flow tendrá cuarta temporada”: rumor tras muerte de Yeimi Montoya

El ritmo urbano que conquistó las pantallas del mundo se prepara para saltar de la televisión a los escenarios más importantes de nuestra región. La Reina del Flow en Concierto ha confirmado oficialmente su desembarco en Latinoamérica para el segundo semestre de 2026.

Tras un paso arrollador por España en 2025, donde recintos de la talla del Movistar Arena de Madrid colgaron el cartel de "sold out", la franquicia ha decidido expandir su identidad musical más allá de la ficción para reencontrarse con su público original.

Puedes leer: Carlos Torres conmueve al pedir perdón a fans de La Reina del Flow: “Sigue doliendo”



Los fanáticos podrán ver a figuras como Carlos Torres (Charly Flow) interpretando los hits que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, rodeado de bailarines y efectos visuales de alta tecnología que recrean el vibrante universo de la serie.



Los países que ya pueden ir preparando sus mejores pasos son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Aunque las fechas y recintos exactos se revelarán en los próximos meses, la expectativa es total.

Mientras el anuncio de la gira enciende las redes, la conversación sobre lo que ocurrió en la pantalla sigue más viva que nunca.

La tercera temporada, que se posicionó rápidamente entre lo más visto de Netflix a inicios de 2026, cerró el arco de su protagonista de una manera que nadie esperaba.

La partida de Yeimy Montoya en el episodio 41 generó un torbellino de indignación y teorías entre los seguidores.

Publicidad

La propia actriz, Carolina Ramírez, compartió audios y declaraciones donde dejaba ver su mezcla de sentimientos y el dolor de despedirse de un personaje al que le entregó todo, admitiendo que ella misma temía que este ciclo terminara así.

¿Habrá cuarta temporada de La Reina del Flow?

Publicidad

El elenco ha comenzado a soltar pistas que mantienen la esperanza encendida. Kino, el actor detrás de Axel, se mostró sorprendido por la longevidad del proyecto, señalando que 18 años después el fenómeno sigue vigente y que, aunque no sabe qué pasará, no descarta nada.

Puedes leer: Carolina Ramírez lamenta muerte de Yeimy Montoya en La Reina del Flow; se despide

Por su parte, Juan Palau mencionó que la serie posee "multiversos" y personajes con mundos tan complejos que podrían desarrollarse de mil maneras distintas, dejando claro que el elenco estaría encantado de volver.

Las teorías para una cuarta temporada ya están sobre la mesa. Una de las apuestas más fuertes sugiere un salto en el tiempo de unos 15 años.

En este escenario, veríamos a un Charly Flow maduro, ya como un productor consagrado, apoyando el debut musical de su hija Alma, quien heredaría el talento de su madre para dominar la industria.

Otra opción que suena en los pasillos de la producción es la creación de una precuela que explore los años perdidos de los protagonistas o cómo se forjaron los lazos en las comunas antes de que la fama los transformara.

Publicidad

Lo que es un hecho indiscutible es que el "flow" ha trascendido la narrativa de la televisión. Con canciones como Perdóname y Depredador convertidas en himnos reales de la música urbana, la gira de 2026 se perfila como el evento del año para quienes se niegan a soltar la historia de amor y redención que cambió la televisión colombiana.

Mira también: La grave enfermedad que habría causado la muerte de Yeimy Montoya en La reina del flow 3