Atención afiliados: estas son las EPS que van a liquidación: consulta a cuál te pasaron

La crisis del sistema de salud en Colombia ha llegado a un punto de inflexión. El 17 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional ordenó la liquidación inmediata de las EPS que presentan inviabilidad financiera.

Esta decisión, motivada por el cese de los efectos de decretos anteriores tras fallos judiciales, pone en marcha un plan de contingencia masivo para proteger a más de 12 millones de usuarios.

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Si eres afiliado a una de las entidades en crisis, la incertidumbre es natural. Sin embargo, el proceso de traslado de EPS por liquidación está diseñado para ser automático, garantizando que ni un solo paciente se quede sin atención médica, especialmente aquellos con tratamientos de alto costo o citas programadas.

Lista de EPS afectadas y estado de traslados

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Salud ha puesto bajo la lupa a las entidades que ya estaban intervenidas o bajo medidas especiales. Estas son las EPS que iniciarán su proceso de liquidación y cuyos afiliados serán reubicados:



Famisanar: Una de las más grandes, con traslados masivos previstos hacia la Nueva EPS. Asmet Salud: Operación concentrada en regiones, sus usuarios serán distribuidos según la capacidad de las EPS receptoras en cada municipio. Emssanar: Afecta principalmente al suroccidente del país. Savia Salud: Con un alto volumen de usuarios en Antioquia. Dussalud, Capresoca y AIC (Asociación Indígena del Cauca): Entidades con focos regionales específicos que entrarán en proceso de cierre ordenado.

¿Ya informaron sobre los traslados?

A día de hoy, el Ministerio de Salud y la ADRES están en fase de asignación de bases de datos. Aunque algunas entidades ya han empezado a notificar vía correo electrónico, la mayoría de los traslados se harán efectivos de manera escalonada para evitar el colapso de las plataformas.

La Nueva EPS se perfila como la gran receptora, aunque el Gobierno busca distribuir la carga en otras EPS que sí cumplen con los indicadores financieros.

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Traslado de EPS

Paso a paso: cómo averiguar mi traslado de EPS por liquidación y cuál es mi nueva EPS

Si tu EPS aparece en la lista de liquidación, no necesitas realizar trámites de desafiliación. El sistema lo hace por ti. Sin embargo, para confirmar en qué entidad quedaste registrado, sigue este proceso oficial:

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1. Consulta el Portal "Mi Seguridad Social"

Es la fuente de verdad del sistema de salud en Colombia.



Ingresa a www.miseguridadsocial.gov.co.

Si no tienes cuenta, regístrate con tus datos básicos.

Una vez dentro, busca la opción "Consultar mi historial de salud" o "Estado de afiliación". Allí aparecerá el nombre de la EPS a la que fuiste trasladado.



2. Verifica en la ADRES (Base de Datos BDUA)

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actualiza semanalmente los traslados.



Entra a la sección de "Consulte su EPS" en el sitio oficial de ADRES.

Digita tu tipo y número de documento.

El sistema te arrojará el estado "Activo" en la nueva entidad receptora.



3. Revisa los canales oficiales de la EPS liquidadora

Cada EPS en proceso de cierre (como Famisanar o Emssanar) tiene la obligación legal de publicar en su página web el botón de "Consulta de Traslados". Solo necesitas tu cédula para verificar si ya fuiste asignado a otra entidad.

4. Espera el tiempo de permanencia mínima

Recuerda que una vez seas trasladado de oficio (por el gobierno), deberás permanecer en la nueva EPS por un periodo mínimo (generalmente 90 días) antes de poder solicitar un traslado voluntario a otra de tu elección.

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