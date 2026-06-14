Graban a extranjero abusando de un niño de 6 años en balcón de Bogotá; gritos alertaron

En un edificio residencial ubicado en la calle 106A #19-28, conocido como el edificio Niido, la comunidad se convirtió en la voz de un niño de apenas seis años que estaba siendo víctima de un presunto abuso sexual en un balcón.

Lo que comenzó como una tarde tranquila se transformó en un momento de tensión e indignación cuando varios vecinos aseguraron haber observado desde la vía pública y desde balcones cercanos una escena alarmante.

Puedes leer: Medicina Legal revela causa de muerte de Mía Cataleya en El Espinal, ¿no fue abuso?



Según los testimonios recogidos, un hombre fue visto presuntamente abusando del menor a plena vista de todos.



Los ciudadanos no se quedaron callados y sus gritos de "abusador, suéltelo" resonaron en todo el sector, lo que obligó al sujeto a entrar al niño al apartamento y cerrar el balcón para desaparecer de la vista pública.

¿Qué sucedió exactamente en el edificio Niido de la localidad de Usaquén?

Los testigos narran que al principio les costó entender lo que pasaba, pensando incluso que se trataba de un juego, pero la realidad los golpeó rápidamente al notar la gravedad de la situación.

Una de las testigos, Vivian Tatiana Cardoza, relató que el hecho fue "demasiado impactante" y que la reacción colectiva de gritar hacia el balcón fue lo que alertó a más personas.

Gracias a que el incidente fue grabado y difundido en redes sociales, la presión y la denuncia ciudadana motivaron una respuesta instantánea por parte de la fuerza pública.

Publicidad

La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desplegaron un operativo en el conjunto residencial para salvaguardar la integridad de los menores que se encontraban en la vivienda.

Puedes leer: Capturan a la mamá de Mía Cataleya tras muerte de la bebé en El Espinal; revelan identidad

Publicidad

¿Cómo fue el operativo de rescate y qué pasó con el menor afectado?

Una vez las autoridades llegaron al lugar, lograron rescatar al niño de seis años, quien fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir una valoración médica y psicológica completa.

Pero el caso no terminó ahí: para sorpresa de los oficiales, en el apartamento se encontraban otros dos menores de edad, quienes también recibieron atención médica preliminar y fueron llevados a un centro asistencial para verificar su estado de salud.

César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, confirmó que el adulto señalado por estos hechos quedó bajo el poder de la Policía para realizar la respectiva verificación de identidad, antecedentes y la evaluación de las conductas realizadas en el balcón.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya dispuso de un equipo de la Defensoría de Familia para atender este presunto caso de abuso sexual y garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños afectados.

Actualmente, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el vínculo que el adulto detenido tenía con los tres menores hallados en el apartamento y esclarecer los hechos que hoy tienen a Bogotá en estado de alerta.