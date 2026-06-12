Menor de edad le quitó la vida a su amigo con ‘El abrazo de judas’; quedó en video

Óscar Guapacha Lotero, un hombre de 32 años fue atacado con un arma blanca en plena vía pública en el municipio de Riosucio, Caldas. El incidente tomó mucha fuerza debido a la difusión de los videos de seguridad, y también porque se conoció que el motivo de esto fue una deuda de 20.000 pesos.

El suceso ocurrió el domingo 7 de junio, cerca de las 1:25 de la madrugada, en el sector conocido como El Nevado. Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran el momento exacto en que el presunto agresor, identificado como un amigo de la víctima, se acerca a Óscar Guapacha y lo sujeta en un abrazo.

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Mientras mantenía el contacto físico, el atacante presuntamente utilizó un arma cortopunzante para propinarle varias heridas, en especial, una de gravedad en el cuello.



Segundos después del ataque, el señalado agresor se alejó del lugar, dejando a la víctima herida en la calle.

Una vez se conoció el video de esta situación, muchos usuarios en redes sociales denominaron el caso cómo el "abrazo de la muerte" o el "abrazo de Judas". Si deseas ver el video, haz click acá.

¿Qué ocurrió con Óscar Guapacha?

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Tras la agresión, Óscar Guapacha fue auxiliado y trasladado inicialmente al hospital local de Riosucio. Sin embargo, dada la gravedad de las lesiones en su cuello, los médicos ordenaron su remisión a un centro asistencial de mayor nivel en la ciudad de Manizales.

A pesar de recibir atención médica especializada y de los esfuerzos por preservar su vida, se confirmó su fallecimiento el lunes 8 de junio.

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La Policía Nacional logró la aprehensión del presunto responsable pocos minutos después de los hechos. Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue puesto a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

En las audiencias de control de garantías, se determinó imponerle una medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especializada. Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso por el delito de tentativa de homicidio; pero, al confirmarse la muerte de Óscar Guapacha, se redefinira las medidas.

El Departamento de Policía de Caldas emitió un comunicado oficial lamentando lo ocurrido y reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana.

Asimismo, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a los habitantes de Riosucio para fortalecer la convivencia pacífica y recurrir al diálogo y la tolerancia como herramientas fundamentales para la resolución de conflictos.