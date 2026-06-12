Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una maleta; luchaba contra un cáncer

La ciudad de Berkeley, California, se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Vanessa Sánchez, una mujer de 37 años, dentro de una maleta en su propio apartamento. Por este hecho, las autoridades detuvieron a la pareja sentimental de la joven, Damarcus David Jones, de 28 años.

Este suceso ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando el administrador del conjunto residencial ubicado en la cuadra 1900 de California Street ingresó al apartamento 55 tras notar un fuerte olor en el inmueble.

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Dentro del apartamento, encontró el cadáver de la víctima oculto dentro del equipaje. También se conoció que días antes, familiares y amigos de Vanessa Sánchez ya habían enviado mensajes de preocupación al no poder localizar a la joven.



Las cámaras de seguridad del edificio fueron importantes para reconstruir los últimos momentos de la mujer. Según los documentos oficiales, Vanessa fue vista con vida por última vez el 24 de mayo, cerca de las 2:20 p.m., entrando a su casa en compañía de Jones.

Posteriormente, las grabaciones mostraron que dos días después, el hombre regresó al lugar solo y transportando una maleta negra, siendo esta una de las principales evidencias del proceso.

Vanessa Sánchez Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cómo capturaron a la pareja de Vanessa Sánchez?

De acuerdo con los reportes de la Policía, el sospechoso confesó haberle quitado la vida a su pareja. En su declaración, admitió haber puesto el cuerpo en bolsas antes de ocultarlo en la maleta. Además, explicó que dejó las ventanas abiertas y encendió un purificador de aire para mitigar el olor.

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La pareja de Vanessa Sánchez fue localizada en la ciudad de Dixon, en el condado de Solano, gracias al rastreo de sus registros telefónicos. Al momento de su detención no opuso resistencia.

También se conoció que el individuo se encontraba bajo libertad condicional tras haber sido condenado en noviembre de 2025 por un delito grave de agresión.

La Fiscalía del Condado de Alameda formalizó los cargos y el caso está siendo abordado como un hecho de violencia de género. Durante las primeras audiencias, un juez le negó a Jones la posibilidad de salir bajo fianza al considerarlo un riesgo para la comunidad.

Amigos y allegados a Vanessa Sánchez la recuerdan por su calidez humana y la fortaleza con la que enfrentó y superó un cáncer en etapa 4. Mientras tanto, organizaciones locales y vecinos aprovecharon esta situación para rechazar los casos de violencia de género.

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Actualmente, la investigación continúa abierta mientras se realiza la autopsia para establecer de manera oficial la causa exacta del fallecimiento.