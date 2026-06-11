Pasajera muerde a un policía durante discusión por su equipaje de mano; hay video

Un vuelo que conectaba la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba se convirtió en el escenario de un tenso altercado el pasado 10 de junio de 2026. Esto debido a la reacción de una mujer contra las autoridades, en especial por los controles relaciones con el equipaje de mano.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron durante el proceso de embarque. La aerolínea encargada del vuelo había decidido reforzar las inspecciones sobre los equipajes de cabina con el objetivo de evitar excesos de carga dentro de la aeronave y garantizar el cumplimiento de las normativas de peso.

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Testigos del incidente relataron que las revisiones fueron inusualmente estrictas. Algunos viajeros debieron demostrar ante el personal de tierra que no transportaban elementos adicionales ocultos entre sus pertenencias personales para evadir los cobros o restricciones de la compañía.



La situación escaló rápidamente cuando una de las pasajeras expresó su rotunda inconformidad con las medidas aplicadas. Según los reportes, la mujer comenzó a increpar verbalmente al personal de la aerolínea, lo que generó una interrupción en el flujo normal del abordaje.

De igual forma, se conoció que cuando faltaban diez minutos para la salida programada del vuelo, y ante la imposibilidad de calmar a la usuaria, se solicitó la intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A pesar de la presencia policial, la mujer mantuvo una actitud desafiante y se negó a seguir las instrucciones de los uniformados para abandonar la aeronave de forma voluntaria.

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¿Cómo terminó la situación para la pasajera que mordió al oficial?

Durante el procedimiento de retiro forzoso, la pasajera ofreció una fuerte resistencia física y durante el forcejeo con las autoridades, la mujer mordió a una de las oficiales que participaba en el operativo de seguridad.

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Mientras el conflicto se desarrollaba en la parte delantera del avión, el ambiente entre el resto de los viajeros se tornó de impaciencia y molestia. Tanto es así, que la demora causada por el altercado provocó que el despegue se aplazara repetidamente.

Según testimonios de medios locales, la tensión se rompió cuando finalmente las autoridades lograron desembarcar a la mujer. Al punto que en ese momento, varios pasajeros comenzaron a aplaudir, manifestando su alivio por el fin de esta situación.

Una vez que la pasajera agresora fue retirada de las instalaciones del avión y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, la aeronave recibió la autorización para continuar con su itinerario normal hacia la ciudad de Córdoba.