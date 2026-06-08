El misterio de los peluches rosados que suman varias víctimas en México

La aparición de peluches rosas con forma de cerdo en varias escenas de homicidio registradas recientemente en el estado de Sinaloa, México, ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes de estos objetos encontrados junto a las víctimas despertaron interrogantes sobre un posible mensaje oculto o incluso una conexión con otros casos de alto impacto que han marcado la opinión pública mexicana.

La polémica creció debido a que estos peluches guardan similitudes con uno que apareció relacionado con el caso de la influencer Valeria Márquez, una creadora de contenido cuyo asesinato causó conmoción en México y que continúa siendo recordado por millones de usuarios en plataformas digitales. Desde entonces, numerosos internautas comenzaron a plantear teorías sobre una posible relación entre ambos hechos.

Qué dicen las autoridades sobre los peluches rosas hallados

De acuerdo con reportes conocidos durante las últimas semanas, en varios homicidios ocurridos en Culiacán fueron encontrados peluches de cerdito rosa cerca de las víctimas. La repetición de este elemento llamó la atención de investigadores, medios locales y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de algún símbolo utilizado por grupos criminales o de una especie de firma relacionada con los hechos violentos.

La controversia aumentó porque Valeria Márquez apareció con un peluche similar poco antes de ser asesinada en mayo de 2025 dentro de su negocio en Zapopan, Jalisco. Esa coincidencia fue suficiente para que surgieran múltiples publicaciones vinculando ambos casos, pese a que hasta el momento no existen pruebas públicas que respalden esa teoría.

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Frente a la creciente especulación, la Fiscalía de Jalisco decidió pronunciarse. El fiscal Salvador González de los Santos señaló que actualmente no existen elementos que permitan establecer una relación entre los homicidios registrados en Sinaloa y el asesinato de la influencer. Además, pidió prudencia para evitar que las investigaciones se desvíen hacia hipótesis que carecen de sustento.

Las autoridades también explicaron que, por ahora, no se considera que los peluches representen una marca o sello confirmado de algún grupo criminal. Aunque el hallazgo continúa siendo analizado, los investigadores indicaron que todavía es prematuro atribuir un significado específico a estos objetos encontrados en las escenas del crimen.

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Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los casos guardan alguna relación entre sí o si la presencia de los peluches responde a circunstancias diferentes en cada homicidio. Hasta ahora tampoco se ha informado oficialmente que exista un vínculo comprobado entre estos hechos violentos y el caso de Valeria Márquez.

Mientras avanzan las investigaciones, el misterio alrededor de los peluches rosas continúa alimentando la conversación en redes sociales. Sin embargo, la postura oficial de las autoridades es clara: por el momento no hay evidencia que permita conectar estos hallazgos con el asesinato de la influencer ni confirmar que los objetos tengan un significado criminal específico.