Fallece exparticipante de Miss Universo; actriz y señorita México, ¿qué le pasó?

La noticia se confirmó en cuestión de minutos y rápidamente generó mensajes de despedida entre colegas y seguidores del cine clásico mexicano. Erna Marta Bauman, recordada por ser Señorita México 1956 y por su participación en el certamen de Miss Universo de ese mismo año, murió a los 87 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. La entidad lamentó su partida y envió condolencias a su familia, resaltando su trayectoria como actriz y su aporte a la industria.

La historia de Erna Marta comenzó en la Ciudad de México, donde nació el 6 de julio de 1938. Su salto a la visibilidad pública ocurrió cuando obtuvo el título de Señorita México, convirtiéndose en la tercera representante oficial del país en el concurso internacional. Ese mismo 1956 viajó a Long Beach, California, para competir en Miss Universo, certamen en el que logró llegar a la fase de semifinalista, algo que entonces fue considerado un logro importante para las representantes mexicanas.

A partir de ese punto, su carrera tomó un nuevo rumbo. Gracias a la notoriedad que obtuvo en el concurso, Erna Marta empezó a recibir oportunidades en cine y televisión, iniciando un recorrido artístico que se extendió por dos décadas. Su nombre quedó especialmente ligado a producciones de corte dramático y a filmes que hoy hacen parte del catálogo clásico del género de suspenso y misterio en México.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran títulos como La mujer marcada (1957), La Llorona (1960), Los derechos de los hijos (1963), Las troyanas (1963) y El vampiro sangriento (1962), donde dio vida a uno de sus papeles más conocidos: la Condesa Eugenia Frankenhausen. Su presencia en pantalla, sumada a su estilo particular, hizo que el público la identificara como una de las figuras femeninas más representativas del cine mexicano de ese periodo.

Murió Erna Marta Bauman, ex Señorita México 1956 /Foto: Facebook

La televisión también fue parte de su trayectoria. Erna Marta participó en proyectos como Cárcel de mujeres y Rivales por accidente, además de colaborar en diferentes producciones que fortalecieron su presencia en la pantalla chica. En total, acumuló alrededor de 20 participaciones entre películas y telenovelas.

Su carrera artística concluyó en 1978, tras trabajar en la película norteamericana Vampire Hookers, donde compartió créditos con John Carradine. Luego de ese proyecto, se retiró del medio sin mayores apariciones públicas, dedicándose a su vida personal mientras sus personajes seguían circulando entre los amantes del cine clásico mexicano.

La ANDI confirmó su muerte mediante un mensaje en el que destacó su aporte a la escena artística y su presencia en producciones que marcaron una época. Aunque no se han revelado las causas del fallecimiento, la noticia provocó una ola de mensajes en redes recordando su paso por certámenes de belleza, su elegancia en Miss Universo y su trayectoria como actriz.