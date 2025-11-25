Publicidad

Jugador se desploma tras golpe en la cabeza durante tiro libre; estado de salud preocupa

Jugador se desploma tras golpe en la cabeza durante tiro libre; estado de salud preocupa

El delantero generó tensión en el duelo entre Juárez y Pachuca tras un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó convulsionando. Esto fue lo que ocurrió y cómo terminó la situación.

Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

El partido de Play-In entre FC Juárez y Pachuca dejó uno de los momentos más tensos de la noche cuando Madson, uno de los jugadores más influyentes de los Bravos, tuvo que abandonar el campo después de recibir un golpe directo en la cabeza que provocó que convulsionara en pleno terreno de juego. El duelo, que venía cargado de intensidad desde el pitazo inicial, se detuvo por completo cuando el delantero cayó al césped sin poder reaccionar.

Todo ocurrió en una jugada de balón parado a favor de los Tuzos. Pachuca ejecutó un tiro libre con potencia, buscando sorprender al arquero rival. Sin embargo, el disparo tomó una trayectoria inesperada y terminó golpeando de lleno a Madson, quien se encontraba defendiendo la acción dentro del área. El impacto fue inmediato y contundente. Justo después de recibir el balonazo, el atacante brasileño se desplomó ante la mirada alarmada de su equipo, del rival y de la afición.

James Rodríguez oficializa a su novia en pleno estadio tras triunfo de Colombia

El silencio se apoderó del Estadio Olímpico Benito Juárez. Desde las tribunas se notaba la inquietud por lo que estaba pasando en el campo. En cuestión de segundos, los servicios médicos corrieron hacia el jugador, mientras varios compañeros pedían asistencia con evidente angustia. Las cámaras de la transmisión mostraron cómo Madson comenzó a convulsionar, una escena que encendió aún más las alarmas y llevó a activar el protocolo de emergencia sin perder tiempo.

El personal médico actuó con rapidez y precisión. Rodearon al jugador, lo estabilizaron y buscaron frenar los movimientos involuntarios mientras aplicaban los procedimientos correspondientes para protegerlo y evitar cualquier complicación adicional. Alrededor, los jugadores de ambos equipos se mantenían con rostros serios, entendiendo la gravedad del episodio. Algunos caminaban en círculo, otros se tomaban la cabeza y varios miraban hacia el banquillo pidiendo que la ayuda no se demorara ni un segundo más.

Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

¿Cuál es el estado de salud del jugador?

Después de momentos que parecieron eternos, los especialistas lograron estabilizar a Madson. Aunque seguía sin reincorporarse, ya reaccionaba de manera más controlada. Minutos después fue trasladado en el carrito médico, mientras todo el estadio lo despedía con un aplauso cargado de alivio y respeto. Juárez realizó el cambio obligatorio, priorizando que el delantero recibiera atención completa y que se descartara cualquier daño neurológico o complicación derivada del golpe.

La incertidumbre duró poco, aunque para muchos se sintió como una eternidad. Más adelante, durante la transmisión de TV Azteca, se confirmó la noticia que tranquilizó tanto al plantel como a los hinchas: Madson estaba recuperado al 100%. Los reportes señalaron que se encontraba consciente, estable y sin secuelas aparentes, incluso ya sentado en el banquillo acompañando a sus compañeros, lo que devolvió la calma tras el dramático episodio.

El susto quedó registrado como uno de los momentos más intensos del encuentro, especialmente porque el delantero había sido protagonista desde el inicio al abrir el marcador y encaminar el partido para Juárez. Su salida obligada cambió el ritmo del juego, pero lo realmente importante para todos en el estadio fue confirmar que su salud estaba fuera de peligro.

