James Rodríguez oficializa a su novia en pleno estadio tras triunfo de Colombia

Un momento capturado en la tribuna VIP cambia el panorama sentimental del ’10’ de la Selección. Su inesperada demostración de afecto dispara rumores, comentarios y controversias sobre su pareja.

James Rodríguez y Luisa Duque
James Rodríguez y su nuevo romance
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

James Rodríguez, el futbolista colombiano, conocido por su rol en la cancha como el '10', protagonizó un hecho sentimental que no pasó desapercibido para nadie.

Un reciente encuentro en un partido amistoso de la Selección Colombia, disputado en Estados Unidos, fue el lugar en el que se aclararon las dudas acerca de su vida amororsa.

Lee también: De Yo Me Llamo a habitante de calle: así encontraron a supuesto imitador de Juan Gabriel

Las cámaras y los asistentes capturaron el momento exacto en el que el ’10’ se acercó a la tribuna VIP, donde se encontraban sus allegados, quien después de saludar a su familia, se dirigió a una joven modelo e influencer de Pereira, con quien compartió un beso.

Acción que significó la confirmación oficial de un romance que al parecer por meses mantuvo un bajo perfil durante meses.

La mujer que cautivó al futbolista es Luisa Duque, una reconocida figura en redes sociales que cuenta con una gran cantidad de seguidores gracias a su trabajo en el mundo del modelaje.

Se sabe que esta relación comenzó a tomar forma a principios del año 2025, ya que al jugador se le vio acompañado de la modelo en México, mientras hacía parte de su club anterior.

Te puede gustar:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Dolorosa frase de Karol G en su nueva canción confirmaría fin con Feid: "No hubo futuro"

Pese a que se les vio juntos en varias ocasiones, la pareja eligió la discreción, evitando publicaciones conjuntas o pronunciamientos públicos que pudieran darle paso a los rumores.

Esta estrategia buscaba, aparentemente, proteger su vínculo de los medios, los fans y las diferentes opiniones y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, el beso en el estadio según sus fans significa la confirmación de un noviazgo, debido a esto, las redes sociales generaron una oleada de comentarios, pero la principal razón de la polémica que ronda en las redes, radica en la notable diferencia de edad entre ambos, que supera la década.

¿Quién es la novia de James Rodríguez?

Mientras el futbolista se acerca a los 33 años, la modelo tiene 23, tema que se convirtió en un gran debate, con miles de usuarios opinando sobre la relación, entre si es correcto o no.

El hecho de que Luisa Duque sea apenas unos años mayor que Salomé, la hija mayor de James Rodríguez, se utilizó como argumento en muchas de las críticas, llegando incluso a hacer comparaciones inapropiadas.

Aunque una parte de los seguidores demostró apoyo al nuevo romance, deseando felicidad a la pareja y defendiendo su derecho a elegir, la parte predominante fue la crítica, teninedo en cuenta que cualquier decisión personal de un famoso generalmente se lleva a un juicio colectivo.

Luisa Duque, por su parte, demostró firmeza al enfrentar esta presión, pues a pesar de su juventud, sostiene una carrera consolidada en el modelaje y una presencia fuerte en el ámbito digital. Se conoce que, además, la modelo cultiva una buena relación con la hija de James, según medios, lo que facilita la dinámica familiar del deportista.

El futbolista, que también busca su mejor forma deportiva de cara a los desafíos futuros con la Selección, parece haber encontrado el amor.

Romance que a pesar de las opiniones externas, representa una etapa de estabilidad emocional para el astro del fútbol, lo cual podría traducirse en un mejor rendimiento dentro del campo, según críticos deportivos.

Por ahora, aún no es uan relación oficial por parte del futbolista o de la modelo, pero el gesto de afecto en la cancha es la prueba de algo consolidado, según los testigos y usuarios en redes sociales.

Mira también: Sorpresas en la convocatoria de Colombia para preparatorios al Mundial 2026, ¿aparece Dayro Moreno?

