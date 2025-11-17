Publicidad

Lina Tejeiro revela mensajes privados de Bad Bunny; le escribió en plena entrevista

Lina Tejeiro revela mensajes privados de Bad Bunny; le escribió en plena entrevista

La reconocida actriz Lina Tejeiro encendió las redes al revelar una historia que vincula su pasado con una de las estrellas icónicas del reguetón, Bad Bunny.

Foto: Redes de Lina Tejeiro y Bad Bunnny
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

En medio de una conversación en The Juanpis Live Show, Lina Tejeiro habló sobre su vida amorosa, su búsqueda espiritual y su carrera. La reconocida actriz reveló que, hace algunos años, el mismísimo 'Conejo Malo' le había enviado mensajes directos por redes sociales, una oportunidad que la actriz tristemente dejó pasar, causando su actual y jocoso arrepentimiento.

La confesión surgió mientras el anfitrión, Juanpis González, bromeaba sobre el uso de aplicaciones de citas para celebridades, una plataforma en la que Lina Tejeiro confirmó estar, aunque raramente responde a sus matches.

Puedes leer: Lina Tejeiro revive drama amoroso: “Se veía con otra mujer y se olvidó de mi cumpleaños”

De forma inesperada, la actriz trajo a colación un episodio que, según ella, la pudo haber convertido en una mujer "rica" sin la necesidad de seguir "sufriendo haciendo teatro".

Lina Tejeiro relató que el encuentro virtual ocurrió cuando ella etiquetó a Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) en una historia de Instagram. Tras la mención, el artista puertorriqueño procedió a enviarle varios mensajes directos.

El primer mensaje, fechado el 23 de febrero de 2018, fue conciso, enviándole "fuerza y un besito".

Este no fue el único intento de Bad Bunny. El 1 de marzo de 2018, le escribió "muchas gracias amor", un saludo que repitió el 10 de marzo de 2018 con un mensaje similar: "muchas gracias amor, un beso".

La actriz, quien confiesa tener un celular lleno de mensajes que no responde, admitió que solo se percató de la insistencia del ídolo global mucho tiempo después.

"Me di cuenta el 15 de noviembre del 2018", reveló la actriz, es decir, casi nueve meses después de que Bad Bunny intentara contactarla.

Ante la revelación, el conductor del show no dudó en señalar la tremenda "hueva" que significó no haber respondido. Tejeiro, entre risas y lamentos, lamentó la oportunidad perdida, bromeando sobre la vida de lujos que hubiera podido disfrutar.

Lina Tejeiro intentó justificar su falta de respuesta, alegando que, en ese momento, el artista simplemente "no era su tipo de hombre físicamente".

La actriz confesó que, históricamente, siempre le han gustado hombres de perfil más "de calle".

Puedes leer: IMÁGENES: Así lucía Lina Tejeiro cuando era pequeña; está muy cambiada

Lina Tejeiro le escribió a Bad Bunny en The Juanpis Live Show

Al ser presionada por Juanpis González para que intentara recuperar el contacto, Lina Tejeiro accedió a enviarle un mensaje directo a Bad Bunny en plena entrevista.

La actriz, entre la emoción y el nerviosismo por escribirle a un hombre que tiene 49 millones de seguidores y que probablemente no notaría su presencia, redactó un audaz saludo: "Hola perdido no sé de ti de ti hace 4 años".

Aunque Lina dijo que no seguía al artista, la esperanza de que él respondiera, bromeando sobre que si eso ocurría, se iría a "Puerto Rico".

