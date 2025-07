¿Lina Tejeiro se defiende de Yina Calderón?: "Montón de cirugías mal hechas"

En medio del constante escrutinio público al que están sometidas las figuras del entretenimiento, la actriz colombiana Lina Tejeiro ha vuelto a ser el centro de atención digital.

Tras recibir una ola de comentarios negativos sobre su nuevo corte de cabello y un notorio aumento de peso, Tejeiro decidió romper el silencio.

Las críticas se intensificaron luego de que algunas personalidades del medio, como la empresaria e influencer Yina Calderón, opinaran despectivamente sobre su apariencia física, llegando a afirmar que Lina "se veía mejor flaca y con el pelo largo" y que con su nuevo corte "parece una señora".

Ante este panorama, Lina Tejeiro utilizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para expresar su postura, y aunque no mencionó directamente a nadie, su mensaje fue interpretado por muchos en redes sociales como una respuesta a estas provocaciones.

Con una mezcla de sarcasmo y firmeza, la actriz se pronunció de la siguiente manera:

"Me da un poquitico de risa, porque hay gente que vive metida hablando de cuerpos ajenos como si fueran nutricionistas o hablando de estilos como si el mal gusto tuviera doctorado. Lo paradójico es que cuando reciben una opinión en respuesta, se victimizan, hacen transmisiones en vivo, exigen respeto y dicen que no se puede opinar sobre sus cuerpos. Pero cuando son ellas quienes lo hacen, lo llaman sinceridad. Si va hacia ellas, es violencia; si viene de ellas, es honestidad".

Tejeiro no solo defendió su imagen actual, sino que también reafirmó su confianza en sí misma y su capacidad de elección sobre su propio cuerpo:

"En fin, a mí el pelo me crece, me va a hacer que me vuelvan a salir los cuadritos, tengo disciplina, entreno juiciosa como súper, súper bien. Entonces para mí eso no es difícil. Me veo divina, así como estoy, o más flaca, en pijamas, sin maquillaje, maquillada".

Con un tono mordaz, añadió una frase que muchos conectaron con los procedimientos estéticos mal logrados de algunas figuras públicas: "de más que el montón de cirugías mal hechas".

Finalmente, remató su contundente mensaje con una advertencia: "Pero entonces uno no puede dárselas de opinólogo profesional si tiene la autoestima en cuidados intensivos. Ojo con eso".

Si bien este mensaje de Lina Tejeiro no mencionó nombres, la conversación en redes sociales lo interpretó mayoritariamente como una clara indirecta hacia Yina Calderón.

Cabe recordar que Calderón había sido particularmente insistente en sus críticas, a pesar de que ella misma, en un reality show anterior, había solicitado respeto por su propio físico, argumentando que las críticas corporales afectaban emocionalmente a las personas y a sus seres queridos.

La empresaria incluso justificó su animadversión hacia Tejeiro recordando un "gesto de desagrado" que Lina supuestamente le hizo en un evento en el pasado.

Por su parte, Lina Tejeiro, de 33 años, ha mantenido su estrategia de no responder directamente a las provocaciones públicas de Calderón, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Respecto a su cambio de look, la actriz ha explicado que su decisión de cortarse el cabello a un estilo bob, se debió al maltrato que sufrió su melena por el uso constante de secador, laca y tintes durante un año de intensa actividad profesional.

Tejeiro prefiere cortarlo antes que intentar recuperarlo, y asegura ser "fan del cabello corto" por ser práctico y lucir "divino".

El mensaje de Lina ha sido ampliamente aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes lo vieron como una defensa elegante y tajante frente a los constantes señalamientos sobre su cuerpo y estilo.

