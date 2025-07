Fuerte rifirrafe entre Yina Calderón y Aida Victoria; se sacaron hasta lo más íntimo

Durante el 2025, varias figuras del entretenimiento colombiano han iniciado nuevas etapas como padres, y entre ellas destaca Aída Victoria Merlano, quien está en la recta final de su primer embarazo.

Aunque inicialmente mantuvo la noticia en reserva por motivos de salud, ahora ha comenzado a compartir más sobre esta experiencia en redes sociales, sin dejar de lado su estilo frontal para abordar polémicas.

Una de las más recientes tiene como protagonista nuevamente a Yina Calderón, con quien Aída tuvo una estrecha amistad en el pasado. Sin embargo, su relación se deterioró debido a rumores, malentendidos y conflictos públicos que se intensificaron en redes.

Esta semana, el enfrentamiento entre ambas resurgió con fuerza tras unas declaraciones cruzadas que desataron una nueva ola de controversia.

Aída Victoria utilizó sus historias de Instagram para defenderse de críticas recientes de Yina, a quien no dudó en calificar como “mitómana”. Con su característico estilo directo, Aída aseguró que fue ella quien decidió terminar la amistad.

Con esto contradijo la versión de Calderón, quien afirma que fue quien se alejó. Para respaldar su versión, Merlano mostró conversaciones privadas y videos antiguos, en los que, según ella, Yina se contradice sobre un video íntimo grabado en un balcón, que tiempo atrás causó revuelo.

Uno de los fragmentos difundidos por Aída muestra un video de Yina afirmando que fue una grabación “espontánea”. Sin embargo, en una entrevista posterior, Calderón aseguró que el clip fue planeado y grabado por un amigo, lo que Aída usó para cuestionar su credibilidad.

“Antes decía que me gustaba porque era frentera, pero ya no. Deja de decir tantas mentiras, la gente ya no te cree. Estoy que contacto a Legarda con una tabla ouija para saber si en verdad saliste con él o no”, dijo Aída, en uno de sus mensajes más contundentes.

Por su parte, Yina respondió en una entrevista (aún no publicada por completo) con Diva Rebeca, donde atacó duramente a Aída. Dijo sentirse decepcionada de ella, a quien alguna vez admiró por su elocuencia, y la acusó de tener “poco amor propio”, además de insinuar que su embarazo fue resultado de una relación fugaz. “Está olvidada y lo único que tiene para sonar es nombrarme”, añadió Calderón.

Este intercambio ha encendido nuevamente las redes sociales, elevando la disputa personal a un nivel público con acusaciones directas y sin filtros. Aunque no es la primera vez que ambas figuras se enfrentan, este nuevo capítulo muestra que sus diferencias están lejos de resolverse.

Mientras tanto, Aída continúa compartiendo aspectos de su maternidad en redes, preparándose para recibir a su primer hijo junto a su pareja, Juan David Tejada. Aunque atraviesa una nueva etapa en su vida, no ha dejado de ser una voz influyente dentro del mundo del entretenimiento digital, sin temor a enfrentarse a la polémica.

